¡Solo en Costa Rica! Vea la creativa solución que dieron a un problema con una puerta en la Asamblea Legislativa

Luego de la consulta de Guillén quitaron el palo. Foto: Cortesía. (Cortesía)

¡De verdad que en Costa Rica pasa cada cosa!

Este martes en la tarde, mientras se llevaba a cabo la sesión del Congreso, la diputada Sofía Guillén, jefa de fracción del Partido Frente Amplio, pidió la palabra y preguntó por qué una de las puertas del plenario legislativa estaba cerrada con un palo, sí, leyó bien, con un palo.

También pusieron una aldaba para mantener la puerta cerrada. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Es que no puede ser, este es el primer poder de la República y en una emergencia hay una puerta trabaja con un palo de madera... Me da un poco de pena, señor presidente (Rodrigo Arias), pero es que por una emergencia eso no puede quedar así, es un peligro... Hay que hacer algo, yo no entiendo cómo llegamos a estas cosas en le primer poder de la República”.

Ante la consulta de la legisladora, el diputado liberacionista Rodrigo Arias, presidente del Congreso, explicó que todo se debe a un problema que presentó la puerta.

“Diputada, en realidad esa puerta de acceso tiene un problema técnico por el que no cierra, entonces se le mandó a poner una aldaba para que se pueda garantizar que cuando se cierra, se cierra, eso fue lo que se autorizó, esa pieza que pusieron ahí (el palo) la podemos quitar porque en realidad yo desconocía que la iban a poner, pero es un asunto puramente de seguridad y para poder tener un mejor récord del cuórum correspondiente”, respondió el legislador.

Al final Guillén hizo la observación de que, a su criterio, la puerta debería mantenerse abierta y solo cerrarse en los momento en los que se pide cerrar puertas para hacer votaciones en el plenario.