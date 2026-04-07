Suegra de Mari Centeno sufrió accidente y tiktoker denuncia grave situación en hospital de la Caja

La tiktoker Mari Centeno está atravesando una difícil situación familiar después de que su suegra tuviera un grave accidente que le provocó una fractura en una vértebra, pero no ha podido ser atendida ante la falta de especialistas en el hospital México.

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Este es uno de los muchos casos que se presentan cada día en los hospitales; de hecho, la falta de especialistas ha sido un tema de discusión tanto en la Asamblea Legislativa como en las elecciones presidenciales, pues, debido a esto, muchos pacientes se quedan sin un tratamiento adecuado.

Mari Centeno contó, a través de un video publicado en redes sociales, que ella y la familia se enteraron del accidente la madrugada del viernes 3 de abril y desde entonces, no ha podido ser atendida por un columnólogo para ver si necesita un corsé u otro tipo de tratamiento.

Tiktoker Mari Centeno denunció grave situación en hospital

“Lo que pasa es que solamente hay dos columnólogos y trabajan medio tiempo. Desde el jueves ninguno de los dos ha podido atenderla”, dijo la influencer en el video compartido en redes sociales.

La Teja conversó con ella para conocer más detalles sobre el caso de la suegra, así como el sentir de la familia ante la falta de especialistas.

Está en una camilla en el pasillo

La señora, quien tiene 52 años, estuvo en dos centros médicos desde que tuvo el accidente. Primero estuvo en Puntarenas y actualmente, se encuentra en el hospital México, ubicado en La Uruca.

“Tuvo un accidente en la tarde del jueves (2 de abril), como a las 4:00 p.m. No sé bien los detalles del accidente, pero sé que estaba en una zona cerca de un río; iban a ir a pescar. Pasaron por una cuneta y ella se cayó del carro. Se fracturó la espalda”, contó Mari a La Teja.

La tiktoker Mari Centeno denunció la terrible situación que está viviendo su suegra en el hospital México tras sufrir un accidente. (redes/Instagram)

“En un principio, tenía mucho dolor. También se abrió la cabeza”, añadió.

La suegra de la influencer está en una camilla en un pasillo del área de emergencias. Ella no puede ni ir al baño; las enfermeras la bañan. Por el dolor, la señora no puede reír ni hablar, aunque el medicamento le ayuda a controlar el malestar.

De momento, no tiene un accesorio para evitar que la hernia se ponga peor.

Según le comentaron a la tiktoker, la señora no puede ser trasladada a otro sitio en el hospital porque está lleno.

“Le han brindado atención, le han puesto el suero, medicamento para el dolor y todo, pero no le han hecho más exámenes. Hasta hoy (lunes 6 de abril) le hicieron una placa”, contó.

A pesar de que la señora no ha sido atendida por los especialistas, la tiktoker comentó que las enfermeras han sido excelentes con ella.

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“Han sido muy buenos. Las enfermeras son excelentes, muchos ortopedistas son muy buenos en su trabajo y el área de Dirección General también. El problema es que no hay un especialista. Desde el viernes estamos esperando que llegue el columnólogo”, dijo.

Podrían operarla, pero no saben cuándo

Mari Centeno conversó con un ortopedista, quien le explicó que mandarán un informe a un columnólogo para que lo revise y determine cuál es el mejor tratamiento para la suegra.

“Le pregunté por el columnólogo, pero me dijo que no, que el columnólogo no la ve a ella, sino que ellos le mandan un informe y lo revisa desde la computadora. Luego, les manda un informe de qué es lo que le tiene que decir a la paciente y a los familiares”, dijo.

La influencer comentó que, al parecer, a su suegra no le pondrán un corsé, sino que necesitaría una cirugía, pues hay riesgo de que el hueso se selle mal y se genere una enfermedad.

Sin embargo, la familia no sabe cuándo sería la operación.

“Me dijo que no sabían porque es por orden de llegada. (...) Puede durar 15 días o más tiempo. Todo depende porque solamente hay dos especialistas en columna, trabajan medio tiempo y ellos son los que tienen que realizar la operación”, indicó.

Mari Centeno y la familia de su suegra han estado visitando a la señora, quien está en una camilla en un pasillo del aérea de emergencias en el hospital México. (redes/Instagram)

La influencer, con la voz entrecortada, expresó que se sentía impotente y muy desesperada por la situación que está atravesando su suegra.

“Me siento muy desesperada al punto de que estoy viendo qué me solucionan, sino voy a un banco y pido un préstamo para pagarlo por el sector privado de ser necesario porque es terrible”, dijo.

Le consultamos al hospital México para conocer su postura sobre el caso de la señora; sin embargo, el departamento de prensa indicó que está dándole seguimiento a la situación.

“Me parece increíble con tanto dinero que le rebajan a tantas personas en este país mes a mes de la Caja que tengamos este problema y que la gente tenga que esperar tanto tiempo”, expresó la tiktoker.

¿Hay falta de especialistas?

Aunque se ha reportado la falta de especialistas en los hospitales de la CCSS, Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), señaló que en el país no hay un faltante general de especialistas.

Asimismo, comentó que no se pueden formar más especialistas porque no hay capacidad instalada, es decir, los hospitales no tienen las condiciones para tener más especialistas.

Uno de los problemas por el cual los especialistas huyen de la Caja es el salario global, que ha causado tanta polémica.

Aunque se ha reportado la falta de especialistas en diferentes hospitales, como en el caso de la suegra de la tiktoker Mari Centeno, Siname aseguró que no había escasez de especialistas en el país. (albert marin/Foto:)

En la Asamblea Legislativa hay un proyecto, presentado por la diputada María Marta Carballo, que busca reformar el modelo con el que la Caja forma e incorpora a los médicos especialistas. Sin embargo, muchos profesionales han estado en contra de la iniciativa porque atenta contra sus derechos laborales y profesionales.

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