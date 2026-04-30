Suspensión de clases por amenaza de tiroteo agrava la crisis educativa en el país

En los últimos días se han reportado suspensiones de clases en varios centros educativos debido a la violencia, por ejemplo, la amenaza de tiroteos, lo que agrava la crisis educativa que sufre el país.

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La situación con los niños y los jóvenes ya es grave, pues el informe del Estado de la Educación, publicado en el año 2025, señaló que hay un rezago educativo.

Es decir, los estudiantes salen de las escuelas y los colegios sin estar preparados. La exviceministra de Educación Pública, Karla Salguero, comentó que los jóvenes llegan a las universidades sin tener una buena comprensión lectora ni razonamiento lógico-matemático.

La violencia, como amenazas de tiroteo, preocupa porque puede agravar la crisis debido a la suspensión de lecciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto es algo que señaló el Estado de la Educación. Según PISA 2022, estudiantes de secundaria salen con niveles de lectura y matemática de tercer o cuarto grado de escuela.

Ahora, con el aumento de la violencia que ha llevado a la suspensión de clases para resguardar la seguridad de los alumnos, puede traer problemas al avance del aprendizaje de los estudiantes.

Salguero indicó que cada suspensión de lecciones es una oportunidad perdida para el aprendizaje de los niños y los jóvenes.

“Es muy complejo porque estas son situaciones que están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y, evidentemente, cada vez más los estudiantes van a tener algún tipo de retraso por la suspensión”, dijo.

No solo los estudiantes se ven afectados, sino también los docentes, pues tienen que hacer un esfuerzo adicional para ponerse al día con la cantidad de lecciones que deben cumplir.

Por ejemplo, los profesores de materias complementarias como educación musical, educación física, artes plásticas, entre otras, deben cumplir un total de 30 lecciones. Si un centro educativo suspende lecciones, deben buscar alternativas para llegar a la cantidad requerida y así recibir su salario.

Varios docentes han contado en otras ocasiones a La Teja que tienen que movilizarse a otros centros educativos para cumplir con la meta de lecciones. Si se quedan sin lecciones en un centro educativo en un día, se quedan sin opciones.

Le consultamos al Ministerio de Educación Pública (MEP) si cuenta con una directriz o un protocolo para evitar que los estudiantes se atrasen en su aprendizaje, pero estamos a la espera de la respuesta.

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Centros educativos que han tenido que suspender lecciones

El miércoles 29 de abril, el Liceo de Santo Domingo de Heredia suspendió lecciones tras una amenaza de tiroteo para revisar las instalaciones.

Lo mismo ocurrió la semana pasada. Se suspendieron clases en el Liceo de Puriscal, el Colegio Técnico Profesional de Puriscal y el Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres como medida preventiva.

Varios centros educativos han tenido que suspender lecciones por amenaza de tiroteo, lo que atrasa el aprendizaje de los estudiantes, según la exviceministra de Educación Pública. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El CTP de Sabanilla también fue otro centro educativo afectado; el jueves pasado 23 de abril no hubo clases por una amenaza de tiroteo.

Asimismo, el miércoles pasado 22 de abril no hubo lecciones en el Liceo de Nicoya por amenaza de ataque armado.

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