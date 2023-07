Ticos viajarán de Catar a España para celebrar la Anexión con cuchara costarricense

Un grupo de ticos se reunirá en la capital de España este domingo 30 de julio para armar un fiestón por los 199 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

El sitio de encuentro es el restaurante “El Puntico. Un lugar pura vida en Madrid”.

María Fernanda y Jhonny viajan desde Catar a Madrid para celebrar la Anexión de Nicoya. Ellos disfrutaron del Mundial el año pasado. (Cortesía)

Este local es de una tica, Giannina Ortega, a quien de inmediato uno comienza a decirle Nina porque es superbuena gente, amable, dulce y tiene una cuchara costarricense tan buena que quien la prueba regresa a su emprendimiento, ubicado en el puro corazón de la capital de España, Madrid.

Pues Nina nos contó que para la fiesta de la Anexión ya incluso le confirmaron y reservaron dos ticos que viajarán desde Catar solo para disfrutar con su gente la fiesta patria y, lo que más desean, volver a probar la comidita nacional que tanto les hace falta.

La mano de Ortega ya es famosa en ese país europeo, por eso también estarán en la pachanga unos compatriotas que viajarán desde Toledo y Valencia.

María Fernanda tiene ya dos años de vivir en Catar y, por supuesto, se montó en camello. (Cortesía)

Hasta Catar fuimos a parar, claro, por WhatsApp, para hablar con María Fernanda Borloz Zumbado, quien junto a su primo Jhonny Salazar Borloz, se pegarán el viaje para compartir con la comunidad tica.

Un sabroso tamal

María Fernanda nació y creció en el puro centro de Heredia, pero desde hace años se pasó a San Rafael de Heredia. Jhonny es de Alajuela.

“Estoy desde hace dos años en Catar por temas de trabajo”, es lo primero que nos dice. De inmediato, antes de hablar de la Anexión, hicimos un paréntesis, por supuesto, en la Copa Mundo 2022. “Sí, estuve, la disfruté muchísimo”, nos confirmó.

Esta es la convocatoria para los costarricenses en Madrid. (Cortesía)

María Fernanda cuenta que el primo y ella se dieron cuenta en redes sociales de la fiesta de la Anexión en el restaurante de Nina y no lo pensaron dos veces para reservar una mesa para tres personas, porque llevarán a una amiga española, Paula Colomo, para que se enamore de la comida costarricense.

“Vamos a la fiesta de la Anexión y ya el 1º de agosto estamos de vuelta en Catar, es que la comida tica se extraña mucho, también el compartir con ticos, a uno le hace falta hablar en pura vida con su gente.

“En Catar es difícil encontrar ingredientes para hacer comida parecida a la tica. He encontrado ingredientes parecidos para hacer comida mexicana, también restaurantes mexicanos, peruanos, argentinos, pero usted jamás encontrar un restaurante tico”, explica.

Desde Catar, la nacional ya se saborea un buen tamal de cerdo, porque como en su país de residencia es imposible el consumo de ese animal por temas religiosos, el antojo es más grande.

Nina Ortega, oriunda de Hatillo, llegó a Madrid en 2017. (Cortesía)

“Me encanta que Nina tiene un pequeñito mercadito en donde vende tamales, arroz con leche, cajetas y hasta salsa Lizano, o sea, no solo me quitaré el antojo, sino que llevaré para Catar, estoy muy feliz de ir a celebrar la Anexión”, asegura María Fernanda.

Pura vida

“El objetivo de celebrar la Anexión en Madrid es reunir la mayor cantidad de ticos posible, que se conozcan, compartir, hacer amigos y hablar tico, hablar pura vida. Me di cuenta que muchos de los costarricenses que vienen a comer me dicen que no conocen otros ticos, pues bien, ahora alrededor de una fiesta patria lograremos juntar personas.

“Será muy linda la celebración y será 100% costarricense, porque incluso quien cantará durante el evento será una costarricense, María Fernanda Rodríguez, quien está por estos lados de Madrid y es cantante profesional”, explica Nina.

El Puntico es lugar de reunión de nacionales que viven o están de paseo por España. (Cortesía)

Habrá karaoke, diferentes bebidas, regalos como cafecito, entre otras cosas, pero todo con sello de Tiquicia. Como es un evento grande y el restaurante de Nina no lo es tanto, tuvo que alquilar un salón de eventos, pero toda la jamita y el ambiente es el mismo que en El Puntico.

La pandemia obligó a Nina a cerrar su emprendimiento en tierras españolas, pero en enero pasado reabrió las puertas y nos asegura que va con paso firme día con día. “Vienen muchísimos ticos que andan de paseo por Europa.

“Los fines de semana lo que más vendo es gallo pinto, sobre todo por medio de plataformas digitales. Para el verano metí la venta de Churchill. Otro de los más pedidos, por supuesto, es el chifrijo”, asegura la emprendedora, quien es nacida y criada en Hatillo 8 y está en España desde el 2017.

La costarricense María Fernanda Rodríguez cantará en la actividad organizada por Nina. (Cortesía)

Nina está casada con Jairo Soto, quien será la mano derecha en la actividad, encargado de la contabilidad y las bebidas. Tienen una hija, Mía, de añito y medio. Desde Costa Rica la familia ayuda con ideas y hasta con videollamadas para llegarle al punto a algunos platillos, especialmente los papás, don Marco Ortega y doña Suzie Vega.