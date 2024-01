Toro que en montas es un demonio, fuera del redondel es un mar de ternura

El Jardinero es un toro con una historia única. Nació en Nicaragua y casi siempre ha sido un excelente toro de monta, excepto en una etapa en la que la vida lo había maltratado, no estaba en su mejor momento y pasó por una crisis, hasta fue a dar a una subasta ganadera porque su dueño prefirió renunciar a él.

Las vueltas de la vida llevaron al toro a la finca del ganadero Francisco Corrales Jiménez, quien siempre había admirado al animalote, así que cuando tuvo la oportunidad de comprarlo no lo pensó dos veces.

El Jardinero, un toro muy manso, sorprendió en Palmares. Foto: Cortesía de Francisco Corrales. (Cortesía de Francisco Corrales Jiménez)

“Lo tengo desde hace como año y medio. Según sé, ya el toro había dado muestras de ser manso; sin embargo, dicen que era muy inquieto y se portaba mal porque se brincaba cercas y así. También sé que una vez uno de los dueños ya no lo quería así que lo llevó a una subasta, ahí lo compró otro ganadero que esa misma semana lo puso a jugar y el toro no se movió en el redondel, entonces le buscaron otro dueño, esa persona fue la que me lo vendió a mí”, recordó.

El Jardinero es de raza Brahman, pesa 600 kilos y tiene seis años y medio. Francisco dice que desde el momento en que él y su esposa lo fueron a recoger en su camión, sintieron una conexión con el animal.

“Apenas llegamos a la casa, en Bajo Rodríguez de San Ramón, lo bañamos, lo cepillamos, lo desparasitamos, le dimos vitaminas y siento que él sintió ese cariño, por eso respondió tan bien.

Todo el mundo quedó extrañado de ver la fiera transformarse en una ternura. Foto: Cortesía. (Cortesía de Francisco Corrales Jiménez)

“Nunca nos ha dado un solo problema, él pasa mucho con un caballo, son como un equipo, se llevan muy bien”, relató Francisco.

Gran espectáculo

El pasado 1 de enero, El Jardinero se presentó en el redondel de toros de Palmares y fue todo un espectáculo.

El animal demostró una gran bravura mientras tenía al montador en sus lomos, de hecho lo lanzó a la arena en uno de sus descomunales brincos, pero apenas terminó la jugada el animal se transformó en un tierno “corderito”.

Francisco y varios familiares se metieron al redondel y llegaron donde estaba el toro, hasta le dieron de comer con un baldecito ante la vista incrédula de los espectadores que no entendían como ese toro tan bravo que acaban de ver ahora permitía que lo tocaran y se veía lleno de paz.

Todo el mundo se sorprendió con el cambio del toro

Para esta familia la experiencia que vivió en Palmares, en televisión nacional, no tiene precio, se sienten muy felices y orgullosos de lo que pasó y lo atesorarán para siempre en su corazón.

“Él sabe que le damos cariño, lo respetamos, es un miembro más de la familia y por eso se siente seguro y confía en nosotros. Por lo general vive en la finca que tenemos en la zona norte, pero de vez en cuando lo llevamos temporadas a San Ramón y lo tenemos en un terreno detrás de la casa, ahí es feliz.

“Lo chineamos mucho, lo bañamos de vez en cuando, lo cepillamos todos los días y le cuidamos mucho la dieta, también. Además tiene una cuadra que es como el cuarto de él, cuando llueve o a cierta hora cuando ya va a oscurecer él mismo pide que le abran para entrar porque le gusta dormir ahí”, dijo el ganadero.

La familia del ganadero pasa chineando al toro. Foto: Cortesía de Francisco Corrales. (Cortesía de Francisco Corrales Jiménez)

No hace falta amarrar a El Jardinero, es muy entendido y cuando lo llaman acata lo que le piden. Francisco cuenta que una de las cosas que el toro más disfruta es darse baño de tierra por lo que lo cepillan todos los días para que esté limpio.

Muy comelón

Francisco cuenta que el enorme animal es muy comelón y por eso tienen que cuidar que no se engorde demasiado.

“Todos los días le damos heno o pacas como se le dice normalmente, pero también le damos dos porciones de concentrado al día para que se alimente bien y esté fuerte, también le damos silo de maíz”, contó el dueño del toro.

Francisco dijo que luego de que se dio a conocer el toro en el redondel de Palmares ha sido todo un bum y mucha gente lo ha llamado para hablar del asunto, hasta le han hablado de posibles jugadas más adelante.

El Jardinero disfruta darse baños de tierra

“Hay ganaderos que juegan los toros todas las semanas, pero yo prefiero cuidarlo para que se recupere bien, así que todavía no tengo definido cuándo será la próxima jugada.

“Me gusta mucho que El Jardinero, representa un animal que queremos y cuidamos mucho. Sé que en el pasado se daban maltratos hacia este tipo de animales, pero ya se está dando un cambio. En mi casa, por ejemplo, mis hijos ya tienen la chispa de que los animales son para chinearlos y disfrutarlos, incluso tengo una hija que estudia veterinaria porque también piensa de esa manera”, aseguró.