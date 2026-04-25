Tras meses de angustia, Davis Santamaría, el tico detenido por ICE, ya está en su tierra

El costarricense Davis Santamaría, de 42 años, llegó al país este viernes 24 de abril tras las súplicas de su familia. Él es uno de los cientos de ticos que han sido deportados por Estados Unidos entre el 2025 y este año.

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Santamaría llegó esta tarde en un vuelo junto con otros migrantes deportados por las autoridades de Estados Unidos. Finalmente, sintió el suelo de su tierra después de tanto tiempo.

Hace unos días, Teletica dio a conocer la situación del costarricense. Su familia vivió momentos de angustia después de que él fuera detenido hace tres meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Iowa, mientras salía de su trabajo.

Migración confirmó que el tico Davis Santamaría llegó al país este viernes 24 de abril tras las súplicas de su familia para que fuera deportado. Foto tomada de Teletica. (Teletica/Teletica)

Al parecer, la policía lo detuvo porque tenía las ventanas muy polarizadas y se dio cuenta de que no tenía papeles, por lo que avisó a ICE.

El tico había firmado su deportación hace un mes, cuando estaba en prisión, tras cuatro años de residencia en Estados Unidos.

Sus allegados denunciaron a Teletica que a Santamaría lo habían trasladado a distintos centros de detención. Su familia estaba preocupada porque no recibiera la atención médica necesaria debido a un problema cardíaco.

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que, después de conocer su caso a través de los medios de comunicación, solicitó a las autoridades de Estados Unidos valorar su retorno a Costa Rica.

Esta es la realidad que hoy viven los ticos en Estados Unidos. Muchos de ellos migran hacia ese país en busca del “sueño americano” y ahora viven con miedo de que ICE los detenga.

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Tercer vuelo de migrantes deportados

Además de Santamaría, en el tercer vuelo de migrantes deportados que llegó al país este viernes, iban otros dos costarricenses.

En el mismo avión también iban 25 personas extranjeras de estos países:

Guatemala: 5 personas (cuatro hombres y una mujer)

Brasil: 4 personas (dos hombres y dos mujeres)

Honduras: 5 personas (cuatro hombres y una mujer)

China: 3 personas (todos hombres)

India: 3 personas (sexo desconocido)

Rusia: 1 persona (hombre)

Uzbekistán: 1 persona (hombre)

Turquía: 1 persona (hombre)

Bolivia: 1 persona (hombre)

Rumania: 1 persona (mujer)

Migración informó que la rumana que fue deportada por Estados Unidos es la mamá del menor de 15 años que llegó junto a su papá la semana pasada en el segundo vuelo de migrantes.

Una mujer rumana llegó al país este viernes como parte del tercer vuelo de los migrantes deportados. Según Migración, ella es la mamá del menor de 15 años que llegó a Costa Rica con su papá la semana pasada. (Dirección General de Migración y Extranjería/Dirección General de Migración y Extranjería)

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