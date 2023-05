Famoso tráfico de Tik Tok se defiende tras video publicado por taxista

En redes sociales circula un video en el que un taxista denuncia que el oficial de Tránsito Glen Rodríguez lo empuja, pero luego empezó a circular otro en el que se ve como este insulta al tráfico y lo reta a los golpes.

Glen, el tráfico tiktoker, asegura que empujó al taxista por protección. (Captura de pantalla)

La Teja logró contactar a Rodríguez, quien nos contó su versión de los hechos. Asegura que llegó al lugar acudiendo al llamado de las quejas interpuestas por usuarios que señalan que los taxistas que se ubican en la Terminal 7-10, en San José, se niegan a agarrar carreras cortas, además de parquearse en lugares que interfieren el paso.

“Yo llegué al lugar y me encontré a ese taxista mal estacionado en línea amarilla y procedo a hacerle la multa, desde que me bajé del carro, el taxista de primera entrada ya estaba malcriado, ya estaba ofendiéndome, tratándome mal, alzándome la voz, desde la primera vez, entonces yo le hice la boleta y él se retiró, luego seguí haciéndole la boleta a otro conductor y después de eso me fui a dar la vuelta a la cuadra y resulta que al regresar el mismo taxista estaba de nuevo parqueado ahí mismo, donde le hice la primera boleta”, explicó Glen.

El también tiktoker manifiesta que por ese motivo tuvo que volverle hacer otra boleta porque, según el tráfico, este solo espero que se fuera del lugar para estacionarse de nuevo infringiendo la ley y eso fue lo que detonó que el taxista se molestara aún más y empezará a grabar el video y a acercarse al tráfico.

“Si en la primera boleta estaba malcriado imagínese en la segunda, lo que pasa es que él cuando saca el teléfono trata de fingir ser una persona educada y ser alguien que no está ofendiendo, que no amenaza y que no es una persona peligrosa y agresiva porque lo que quiere en fingir, prueba de eso es que cuando el termina de hacer su propio video inmediatamente comienza a ofenderme y a decirme que me quiere golpear, hasta amenazarme”, contó Glen.

Amenazas

En otro video que también circula en Tik Tok se observa como el taxista empieza a amenazar al oficial de Tránsito e incluso otro sujeto llega a apoyarlo y le dice que golpee al oficial.

“Él empieza a decirme que me quiere golpear y llama al otro amigo y entre los dos comienzan a amenazarme y a ofenderme, al punto de mencionar que sabían dónde vivo y cómo se llamaba mi hija, hasta eso se atrevió a decirme”, manifestó el tráfico.

Con relación al empujón del oficial hacia el taxista, Glen señala que él únicamente tomó medidas para poder cumplir el protocolo de seguridad.

En otro video se ve el taxista ofendiendo al tráfico. (Tomada de Facebook)

“Yo estoy armado y por lógica no puedo permitir que de ninguna manera una persona que está en ese estado de alteración se me acerque porque ha habido casos en el que un oficial permite que una persona molesta se le acerque y resulta que lo golpean o le quitan el arma de reglamento y lo matan con la misma, entonces por protocolo no podía permitir que se me acercara, yo tenía que guardar una distancia por mi seguridad”, explicó Rodríguez.

LEA MÁS: El diseño de la Asamblea Legislativa que muchos critican, tiene una gran razón de ser

En el video se escucha cuando el tráfico le solicita al taxista que no se le acerque, que puede grabar lo que quiera, pero que no se le acerque y confirma que en ningún momento le dijo que no lo grabara.

El altercado se dio el pasado viernes y se hizo viral el Tik Tok. (Tomada de Facebook)

“Yo le dije muchas veces grabe todo lo que quiera, pero que no se me acerque, era lo único que le pedía de condición e incluso muchas de las veces yo tenía que alejarme dando un paso atrás, pero él insistía en acercarse peligrosamente a mi persona y por eso tuve que usar la fuerza y lo empujé para obligarlo a guardar distancia”, manifestó