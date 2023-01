(Video) Psiquiatra: “El país no tiene la cultura para aprobar el uso de la marihuana recreativa”

Este martes en la Asamblea Legislativa se dio un nuevo episodio en la discusión del proyecto de Ley que pretende legalizar el uso de la marihuana recreativa.

Los diputados de la Comisión de Ambiente citaron a comparecer a Francisco Golcher Valverde, presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría, quien se mostró muy claro en su oposición a la iniciativa.

La Asociación Costarricense de Psiquiatría se opone a la legalización de la marihuana recreativa. Foto: Jorge Castillo.

El especialista asegura que el legalizar el uso de esta droga haría un gran daño a la población.

“No hay ninguna garantía de que los consumidores podrán contar con la marihuana de manera legal sin exponerse a las prácticas violentas de los narcotraficantes porque muchos de ellos continuarán con sus prácticas.

“La palabra recreativa significa diversión, entretenimiento y supone una falacia la normalización que resulta engañosa e inaceptable desde una óptica médica”, manifestó Golcher en su discurso inicial.

El psiquiatra fue claro en que el país aún no está listo para dar un paso tan drástico como el legalizar el cannabis recreativo.

“El problema central es que la ley favorece el consumo regulado sin regularlo adecuadamente, el mal uso del lenguaje al darle a una sustancia psicoactiva la condición de instrumento de recreación, es grave al crear una nueva forma legal de recreación.

“El país no tiene la cultura ni el manejo para aprobar el uso de la marihuana recreativa, para hacer uso responsable de la droga. No estamos preparados, no somos como el estado de California, Estados Unidos, no tenemos el mismo desarrollo, no tenemos esas condiciones sociales ni económicas”, aseguró.