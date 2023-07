A 20 personas es como si Costa Rica se las hubiese tragado

Veinte familias enfrentan el mismo dolor al perder el rastro de sus seres queridos a quienes pareciera que la tierra se las tragó, ya que no hay ni un solo indicio de dónde podrían estar o qué pasó con ellos.

Del total de desaparecidos desde el 2017, 19 son hombres y solo una mujer, 16 son costarricenses, uno colombiano, un mexicano y dos canadienses.

Así lo confirmó a La Teja Jessica Venegas de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ.

Alejandro Enrique Moraga Nova, de 22 años, fue visto por última vez el 19 de abril del 2017, era vecino de Matama, Limón; él es padre de un niño.

A Pedro Dennis Campos Corea, de 24 años, lo reportaron como desaparecido el 31 de agosto de ese año en Puntarenas.

Alexander Duarte Martínez, de 21 años, se le perdió el rastro el 29 de octubre del 2017, en Goicoechea, es padre de una niña.

Gustavo Andrés Solano Alvarado, de 27 años, fue visto por última vez en Hatillo, San José, el 4 de noviembre del 2017.

Gustavo Andrés Solano Alvarado, de 27 años, fue visto por última vez en Hatillo, San José el 4 de noviembre del 2017.

Finalmente Jonathan Ariza Anchía, de 17 años, lo vieron por última vez en la León XIII de Tibás el 30 de noviembre de ese año y desde entonces es un misterio su paradero.

Jonathan Ariza Anchía, de 17 años, lo vieron en León XIII de Tibás el 30 de noviembre del 2017 y desde entonces es un misterio su paradero.

2018 siguió dejando dolor

Aarón Josué Chaverrí Palma, de 21 años, visto por útima vez en Parrita el 10 de abril del 2018.

El 25 de mayo de ese año desapareció Nelson Osvaldo Fonseca Espinoza, de 47 años en Sarapiquí.

Al día siguiente, el 26 de mayo fue la última vez que se supo algo del colombiano Juan Carlos Zuluaga Patiño, de 24 años en la Ciudadela 15 de setiembre en Hatillo.

José Francisco Rodríguez Artavia, de 33 años, fue visto por última vez el 5 de octubre de ese año en Alajuela.

José Francisco Rodríguez Artavia desaparecido desde el 5 de octubre del 2018 en Alajuela.

El canadiense James Allan More, de 48 años, desapareció en Santa Cruz de Guanacaste el 18 de octubre.

Finalmente en ese año la última persona reportada aún como desaparecida es Minor de Jesús Moraga Talavera, de 24 años, visto por última vez en Bagaces, Guancaste.

Minor de Jesús Moraga Talavera, de 24 años, visto por última vez en Bagaces, Guanacaste en el 2018.

2019 se llevó rastro de dos personas

El primero en desaparecer en este año y no ser hallado es Pablo Andrés Durán Borbón, de 25 años, visto por última vez el 2 de julio el 2019 en Heredia.

Él estuvo internado en el hospital San Vicente de Paúl en Heredia, pero en apariencia se escapó y desde entonces se le perdió el rastro.

Pablo Durán Borbón, desaparecido desde el 2019.

Jonathan Becerra Sánchez, de 26 años, conocido como Tan, desapareció el 7 de octubre de ese año en Siquirres, al parecer, un día antes le habían disparado en un bar de la zona, él logró escapar de las balas.

Jonathan Becerra Sánchez, de 26 años, conocido como "Tan", desapareció el 7 de octubre del 2019.

Alberth Antony Torres Gutiérrez, de 25 años, fue visto por última vez el 29 de noviembre de ese año en Quepos.

Solo dos

Jermaine Anthony Russell Bustos, de 20 años, desapareció desde el 20 de julio del 2020 en Limón.

El mexicano Anibar Lozano Cano, de 58 años fue visto por última vez en San José el 2 de setiembre del 2020.

Anibar Lozano Cano, un mexicano desaparecido en Costa Rica.

En el 2021 nuevamente se desaparecieron dos personas que hasta el momento no han sido localizadas, se trata de Mario Emanuel Marchena Cubero, de 31 años, desaparecido desde el 3 de enero del 2021 en Puntarenas.

Mario Emanuel Marchena Cubero, de 31 años, desaparecido desde el 3 de enero del 2021 en Puntarenas.

El 17 de agosto del 2021 fue visto por última vez la única mujer de esta lista, se trata de la canadiense Jaclyn Naomi Smith, de 40 años, desapareció en Guanacaste el 17 de agosto del 2021.

Jaclyn Smith, canadiense desaparecida desde el 17 de agosto del 2022 en Playas del Coco.

El 2022 también se llevó a dos amigos de quienes no sé sabe nada, se trata de Ronny José Coto Quirós, de 40 años y de Henry Francisco Vega Muñoz de 40 años y 52 años respectivamente, vistos por última vez en San José.

Henry Francisco Vega Muñoz y Ronny Coto Quirós desaparecieron el mismo día en enero del 2022.

Las autoridades judiciales afirman que estos casos no los cierran, cualquier información les reactiva las investigaciones, no obstante no siguen rastreando los lugares donde se les perdió el rastro por falta de pistas que los lleve hacia ellos.

Si usted tiene información de alguna de las personas mencionadas no dude en comunicarse con la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

No pierde la fe

Pablo Durán Borbón, de 29 años, desapareció hace casi cuatro años, pero su madre y sus familiares no pierden las esperanzas de encontrarlo.

El tiempo ha sido ingrato para ellos, pues viven en una larga espera; sin embargo, el corazón de su madre doña Lourdes Borbón la hace sentir que su amado hijo vive.

“Mi corazón me dice que mi hijo está vivo. No sé dónde está, pero así lo siento”, dijo Borbón, quien es vecina de Pérez Zeledón.