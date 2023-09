A bailarín de comparsa lo habrían matado por error a 200 metros de su casa

A Iván Alonso Calvo Duarte, de 30 años, le arrebataron su vida a 200 metros de su casa en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Al parecer, los pistoleros lo habrían confundido, esa es la versión que asegura la familia que le dieron los investigadores judiciales.

Iván era un bailarín de la comparsa Ritmo Kachí, la cual también la dirigía; además se dedicaba a arreglar celulares; en su casa tenía un área donde hacía estos trabajos y nunca se le conocieron problemas.

El ataque ocurrió a las 2:30 a.m. de este miércoles 30 de agosto en Llanos de Santa Lucía, cuando desde un carro pasaron disparando hacia la víctima quien caminaba a un lado de la calle.

“Presentaba varios impactos en diferentes partes del cuerpo”, manifestaron en la oficina de prensa del OIJ.

La pasión de Iván Alonso Calvo Duarte, de 30 años era bailar en la comparsa. Foto: Leda Duarte para La Teja

Regresaba de estar con amigos

Leda Duarte, mamá del joven, afirmó que su hijo no era de problemas y su pasión era la comparsa, muchas veces regresaba tarde al hogar por asistir a eventos.

Aseguró que el único vicio que el joven tenía era el tabaco.

“Él iba solito caminando (cuando ocurrió el ataque), él era un muchacho tranquilo, solo fumaba mucho, parecía una chimenea. Su adoración era la comparsa y por eso a veces venía tarde (a la casa) porque regresaba de los bailes y eventos, porque eso era lo de él, su pasión”, manifestó la dolida mamá.

La última vez que madre e hijo se vieron fue hace 15 días, debido que por trabajo doña Leda se fue a vivir a Guanacaste; sin embargo, siempre conversaban por llamada o mensajes.

La terrible noticia la supo porque su familia la llamó, apenas supo regresó a Cartago para despedir a su hijo menor, el chineado de cuatro hijos, expresó.

“Mi hijo mayor, dos tías con sus esposos y una prima se reunieron en la casa de mi hijo, ellos me llamaron, cuando los vi reunidos pensé que se trataba de nuestra abuelita que tiene 102 añitos, pregunté: ¿es mami Olga? y me dijeron que no, luego pregunté por mi mamá, y también me decían que no, supe que era algo con mis hijos y mi hijo mayor me dijo: ‘sí, mami, mataron a mi hermano’, fue un impacto, me arrancaron la mitad de mi corazón”, recordó doña Leda.

Menciona que su hijo siempre pasaba pendiente de ella y no hubo noche en la que no le diera las buenas noches.

“Todos los días me llamaba en las tardes, porque en las mañanas no puedo contestar por el trabajo, después de las cuatro de la tarde siempre me preguntaba: ‘mamita ¿cómo me le fue?’, era muy apegado a mí, me amaba, mi chiquito era muy especial conmigo.

“Siempre me dormía temprano, entonces él me llamaba y me decía: ‘mamita, que descanses, que duermas bien’”, expresó la mamá.

En estas llamadas ella también le insistía para que no saliera a la calle, sobre todo al ver como ocurren tantos homicidios.

“Siempre le dije: ‘papi, no salga a la calle, mirá cómo está esto (se refiere a la inseguridad)’, pero usted sabe como son los muchachos que salen”, explicó.

En apariencia los pistoleros lo habrían confundido con otra persona, en el OIJ siguen analizando esta versión la cual no la han dado de manera oficial.

Iván era muy querido y desde su muerte la familia ha recibido el apoyo de muchas personas, quienes hasta víveres les han llevado.

Este jueves 31 de agosto será velado en una funeraria en Paraíso donde sus compañeros de comparsa le hará un homenaje, este viernes será sepultado en el cementerio de Paraíso de Cartago.

Otro integrante de la comparsa de nombre Dalay Segura también murió baleado en marzo anterior en un altercado entre supuestos amigos.