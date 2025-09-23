Abuelita del niño de 3 años que murió en un pozo cuenta qué la mantiene en pie

El pozo está ubicado dentro de una humilde vivienda. (Cortes/Foto: cortesía Cruz Roja)

Liam Jesús Sandigo Jiménez, de 3 años, es el niño que murió al caer en un pozo en Pocosol de San Carlos, en Alajuela.

Edelma Maltez, abuelita materna del pequeño, conversó con La Teja y expresó qué es lo que le ha dado fuerzas tras la trágica muerte de su único nieto.

“La gente de las comunidades vecinas no nos ha dejado solos, les agradezco a las personas que nos han acompañado, no nos han abandonado. Le doy gracias a la Cruz Roja, a los Bomberos y a la Policía, nunca esperé un momento doloroso y que nos ayudaran”, manifestó la abuela del inocente.

Liam está siendo velado la noche de este lunes 22 de setiembre y este martes lo sepultarán en Cristo Rey de Los Chiles, zona norte del país.

El pequeñito murió el domingo 21 de setiembre, una semana exacta de haber cumplido sus 3 años, los cumplió el domingo 14 de setiembre anterior.

La última vez que lo vio la abuela fue el sábado 20, cuando estuvo en la casa de ella en Cóbano de Los Chiles y lo vio jugando, sin imaginar que era la última vez.

Personal especializado ya ingresó al pozo para buscar al niño. (Cortesía/Foto: cortesía Cruz Roja)

“Mi bebé era lo que más amaba, él se dejaba de querer por todos”, manifestó su abuelita

Doña Edelma se enteró de la tragedia porque el papá de otro niño con el que jugaba Liam, quien avisó a la familia.

Impactantes fotografías compartidas por la Cruz Roja muestran el profundo pozo al que cayó un chiquito de apenas 2 añitos, el cual aún no ha sido ubicado por los rescatistas.

La tragedia ocurrió la tarde de este domingo en Pocosol de San Carlos, en Alajuela, cuando, por circunstancias que no son claras, el niño cayó dentro de un pozo de más de 20 metros de profundidad que está dentro de una casa.

