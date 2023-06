Bebé robada: primer cumpleaños de Keibril sería celebrado con una fiesta para niños en su honor

Dos meses han transcurrido desde la última vez que fue vista la bebé Keibril Amira García Amador.

Justo se están cumpliendo este viernes 9 de junio y los deseos de volver a verla siguen intactos tanto para su familia materna, como para Daniela Camacho, quien iba a ser la madrina de la pequeñita.

Camacho junto con otras de sus amigas, mantienen el altar para la pequeña y siguen haciendo oraciones y rosarios en nombre de ella y para todos los niños.

Camacho tiene muy pendiente la fecha del primer cumpleaños de la bebé, la cual sería el próximo lunes 10 de julio, asegura que lo que más le gustaría es celebrar la vida de la pequeñita, pero si el rastro sigue incierto para esa fecha planea junto con sus amistades organizar una fiesta en honor de Keibril y que sea para el disfrute de los niños de la comunidad de Cervantes de Alvarado en Cartago.

“Pensamos hacer algo para cuando Keibril cumple el añito, que es el próximo mes, mañana (este sábado 10 de junio) cumple once meses y el 10 de julio cumple su primer cumpleaños”.

“Aún no está concreto, pero sí estamos pensando hacer una actividad con niños en su honor, sí sé que vamos a hacer algo, pero aún estamos con los planes” manifestó la madrina.

El altar para Keibril García Amador sigue intacto en Cervantes de Alvarado de Cartago a dos meses de su desaparición. Foto: Archivo

Agregó que aún mantienen el altar con velas y siempre le lavan los peluches que les han donado.

“A los peluches le damos ese mantenimiento, los lavamos y acomodamos por ella (Keibril)”, indicó.

La mamá de Keibril es una adolescente y ella le había pedido a Daniela que fuera la madrina, ellas estaban en el proceso de darle ese sacramento a la pequeña; pese a que no fue posible el bautizo por la sustracción y la desaparición de la bebé. Daniela sigue pendiente de ese hilo de amor con la niña que sería su ahijada.

“Tengo la esperanza de que ella está bien, es difícil pensar en ambas alternativas, porque no me puedo enfocar y decir: ‘ella está viva’, porque si en algún momento informan que falleció, eso será muy fuerte y sea como sea es parte de las posibilidades; lo que quiero pensar es que ella está bien en el lugar en el que se encuentre, si ya no nos acompaña en este mundo, entonces obviamente está bien y si en algún momento se sabe que alguien la tiene, solo espero que la estén tratando como a una princesa”, manifestó la madrina.

Daniela Camacho (blusa roja) iba a ser la madrina de Keibril Amira García Amador, ella y sus amigas mantienen el altar. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Daniela también quisiera en algún momento volver a hablar con la mamá de Keibril y darle el apoyo que necesita.

Marjorie Montes, prima de Fabiola Amador, la abuela materna de Keibril, manifestó que en familia siempre mantienen a la pequeña en oración.

La casa en la que vivían Fabiola junto a sus hijos, entre estos la mamá adolescente de Keibril, fue desocupada porque una entidad bancaria dueña del inmueble les había pedido el desalojo para venderla antes de que trascendiera la desaparición de la bebé.

Keibril García cumplirá cumpliría su primer año de vida el 10 de julio próximo. Foto: Archivo

El sospechoso de la desaparición de Keibril es su propio papá, un sujeto de apellidos Casasola Salas, de 33 años. Este tipo era la pareja de Fabiola y aprovechó esa cercanía para violar a la hija de Fabiola y dejarla embarazada cuando tenía 11 años.

LEA MÁS: Bebé robada: Autoridades dan por finalizada la búsqueda de Keibril Amira García Amador

Casasola está privado de libertad mientras avanza la investigación por la desaparición, que ocurrió el 9 de abril del 2023 a las 11:30 a.m.