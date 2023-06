Colegiala que perdió la vista en un ojo por culpa de estudiante que le tiró cloro sueña con ser pediatra

Allison Zúñiga, la estudiante de noveno año que perdió la vista de uno de sus ojos por culpa de un compañero que le lanzó cloro, regresó llena de ilusión a las clases en el Liceo de Chacarita, en Puntarenas.

La colegiala regresó a clases este miércoles 14 de junio, según lo confirmó María Elena Pizarro, la mamá de la estudiante.

Señaló que como madre le dio miedo que ella fuera a clases y aunque le pidió a su hija que estudiara a distancia, ella decidió que deseaba seguir estudiando como lo venía haciendo, porque quiere seguir superándose y convertirse en una pediatra.

“A ella le ha estado doliendo la cabeza de tanto forzar la vista con un solo ojo, al querer ver bien. Me puse a pensar cómo se ha estado sintiendo, sinceramente no la quería mandar a clases, pero ella tiene que continuar con sus estudios.

“Se despertó entusiasmada, pero como una madre cuidadosa quería que me la dejaran con clases a distancia, pero mi hija me dijo que ella continuaba con el colegio. Ella es muy fuerte, a veces se deprime (por perder la vista), pero tiene mucho positivismo”, expresó esta mamá.

Allison cumplirá 15 años el 30 de junio y a su corta edad ya ha ido marcando lo que será su vida, ya que desea sacar la carrera de Pediatría inspirada por su hermanito, con condiciones especiales.

“Usted la ve y no se le nota ningún cambio en el ojo, no le quedó blanco como a otras personas, todo es por dentro, la claridad si le molesta y debe andar con lentes oscuros, pero dijo que no los quería llevar porque le daba vergüenza y, además, pensaba que también me le pueden hacer bullying por los lentes”, manifestó su madre.

Allison Zúñiga junto a su mamá Ana Elena Pizarro le sonrién a la vida pese al daño que le causaron a la colegiala. Foto: Cortesía y autorizada por Ana Pizarro

La mamá de la estudiante denunció en el OIJ esta situación y espera que haya resultados, porque teme que otro adolescente o un adulto pierda la vista o sufra alguna agresión en la que su vida corra peligro.

“A los del OIJ les he preguntado: ¿qué esperan, que haya una muerte? También les comenté que si ese día le cae el cloro al conductor ocurre una desgracia más grande. Que se acabe esta violencia es lo único que pido, como mamá me da miedo que mis hijos salgan a la calle y les hagan algo, muchos muchachos tienen mala educación y eso viene del hogar, de cómo uno los vaya criando”, indicó.

La agresión contra la colegiala ocurrió cuando ella viajaba en un bus de estudiantes y desde otro autobús otros estudiantes del mismo centro educativo le lanzaron cloro al bus en el que ella viajaba y alcanzaron a Allison.

Esta agresión ocurrió el pasado miércoles 7 de junio, pasadas las 11 a.m., cuando iban de regreso a sus casas.

Los estudiantes agresores están identificados y de momento solo fueron expulsados por diez días, agregó esta madre.