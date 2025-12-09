De puerta en puerta policía busca a madre del bebé hallado en camión de basura en Pacuare de Limón

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Fuerza Pública recorren este martes las calles de Pacuare de Limón, en un intenso operativo que busca pistas para identificar a la madre del bebé que fue encontrado sin vida dentro de un camión de basura en esa zona.
Los investigadores caminan por el barrio, conversan con vecinos y tocan en las puertas de las viviendas con el objetivo de recolectar información que pueda aclarar qué ocurrió y quiénes podrían estar vinculados con el caso.
Las autoridades señalan que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría resultar clave.
El hallazgo se produjo el lunes poco después de las 10 a.m., en Pueblo Nuevo de Limón, cuando un grupo de recolectores de basura advirtió la presencia del bebé mientras realizaban su ruta habitual.
La Cruz Roja Costarricense confirmó, posteriormente, que se trataba de un feto de aproximadamente siete meses, y que tras la valoración inicial la escena fue entregada de inmediato a las autoridades judiciales para la investigación correspondiente.
La Benemérita calificó el hecho como un suceso “sumamente doloroso”.
Por ahora, el OIJ mantiene activo el despliegue en Pacuare, donde continúan las entrevistas, el rastreo de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos que puedan ofrecer algún indicio que permita avanzar en el caso.
Si usted sabe algo sobre la mamá del bebé, puede llamar a la línea confidencial 800-8000645 del OIJ.