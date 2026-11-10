El estremecedor relato de hombre que vio cómo asaltante amenazó a su sobrinito con matarlo si lloraba

El miedo de un niño al escuchar que podía morir si se atrevía a llorar o gritar quedó grabado para siempre en la memoria de su tío, quien presenció con horror cómo un asaltante le apuntaba al pequeño con un arma.

“Le decían a mi sobrino que no gritara, que no llorara porque le iban disparar”, contó el hombre, quien pidió que su nombre no fuera publicado.

Ese delincuente también amenazó a la abuela del niño, a quien obligó a acostarse en el suelo, junto al pequeño. Ambos fueron cubiertos con mantas para impedirles ver lo que ocurría a su alrededor.

El tío del niño, quien también es hijo de la señora, compartió este estremecedor relato con La Teja, luego de que se diera a conocer que la violenta banda responsable de estos hechos y de otros casos ocurridos en Siquirres y Guápiles recibió una contundente condena de 320 años de cárcel.

LEA MÁS: Dos oficiales de la Fuerza Pública figuran entre sospechosos de peligrosa banda en Guanacaste

“Para nosotros esa condena es una tranquilidad enorme, porque ya uno tiene un poquito de paz”.

La condena fue dictada el pasado viernes 6 de noviembre por el Tribunal Penal de Siquirres, el cual condenó a tres hombres por delitos contra la vida, robo agravado, violación, abuso sexual contra persona mayor de edad y asociación ilícita.

Supuestamente los asaltantes buscaban una caja fuerte en la casa. Imagen generada con IA. (Inteligencia Artificial/Caso familia asaltada en Siquirres. Imagen generada con IA.)

Dos hombres apellidados Carballo fueron condenados a 109 y 87 años de cárcel; un tercer sujeto de apellido Fonseca fue sentenciado a 124 años de prisión. Sin embargo, los tres pasarán solo 50 años encarcelados, que es el tiempo máximo establecido por ley.

Escena de terror

El hombre, a quien llamaremos “Eduardo” para proteger su identidad, contó que la pesadilla que vivió junto a su familia ocurrió entre agosto y octubre del 2021, en una casa ubicada en la localidad de Pueblo Civil de Siquirres, Limón.

LEA MÁS: El violento rastro que dejó peligrosa banda en varios pueblos de Guanacaste

“La casa en la que vivía con mi mamá estaba a la pura par de la casa de mi hermana, y ese día mi cuñado mandó a comprar pizza para todos. Yo en ese momento estaba viendo una serie de Netflix y le dije a mi mamá que se fuera primero y que yo ahorita llegaba”, recordó.

Una vez que terminó de ver la serie, Eduardo se fue a la casa de su hermana y pretendía entrar por la parte trasera. Recordó que se trataba una vivienda de bono que ya estaban terminando de construir.

“Fui por la parte de atrás y en ese momento vi a mi mamá en el suelo junto con mi sobrino, los dos estaban tapados con una manta, y había un sujeto que les estaba apuntando y les decía que se callaran, que no hicieran nada, porque si no los iban a matar”, detalló.

Balazos lo hicieron pensar en lo peor

Eduardo vio desde la parte trasera de la casa lo que estaba sucediendo. Imagen generada con IA. (Inteligencia Artificial/Caso familia asaltada en Siquirres. Imagen generada con IA.)

Aterrado por lo que acababa de ver, Eduardo aprovechó que el asaltante no lo vio y regresó a su casa, se encerró y llamó al 9-1-1 para pedir ayuda.

LEA MÁS: Exjefe policial condenado por usar patrullas para ir a un hotel y hacer vueltas personales

“En ese momento había una patrulla cerca atendiendo un caso de violencia doméstica, entonces llegó rápido. Yo salí para hacerles señas de cuál casa era.

Con el corazón en la mano, Eduardo nuevamente entró a su casa, esperando que los policías detuvieran a los delincuentes, pues eran varios los que estaban dentro de la casa de su hermana.

“Yo me metí a la casa y en ese momento escuché un disparo, luego escuché otro más, y cuando eso pasó yo solo pude pensar en lo peor”.

Eduardo contó que su mamá vivió una situación muy similar, pues, al escuchar los dos disparos, lo primero que pensó fue que uno de los asaltantes lo había atacado a él.

Poco después, se dio a conocer que los disparos, en apariencia, fueron hechos por los policías, al ver como los asaltantes se daban a la fuga por unas bananeras que se encontraban detrás de la vivienda.

Eduardo contó que su sobrino estuvo muy afectado por esa fuerte situación que vivió. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Misterio rodea desaparición de adulto mayor cuyo caballo apareció a la orilla de un río

Caja fuerte que no existía

La hermana de Eduardo le contó que cuando los asaltantes estaban dentro de la casa los encañonaron a todos mientras buscaban algo muy específico en la vivienda.

“Les decían que dónde estaba la caja fuerte, y no sé en qué mente, de verdad, creían ellos que nosotros íbamos a tener una caja fuerte, pero ellos decían que dónde estaba la caja fuerte”.

Según Eduardo, su hermana y el esposo son dueños de un negocio en Siquirres, y los asaltantes pretendían quitarles las llaves de ese comercio, en apariencia, para meterse a robar, pero la llegada de la Policía impidió que esto se diera.

En apariencia, los asaltantes habían estado vigilando a la familia para buscar el momento oportuno de meterse a la vivienda.

“Parece como que ya nos habían estudiado, creemos que ellos ya nos estaban vigilando, quién sabe desde cuándo. Parece que uno se quedó afuera cuando los demás estaban adentro y les avisó cuando llegaba la Policía”.

La condena contra la banda trajo un gran alivio para Eduardo y su familia, quienes tuvieron que participar en los dos juicios que hicieron falta para que se hiciera justicia.