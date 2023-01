¡El mejor regalo! Tras 7 años de espera realizarán juicio por caso de maestra que murió atropellada

Esta es una de las últimas fotos de Marjorie junto a su hijo Emmanuel. foto cortesía Mario Chaves.

En la víspera de Noche Buena del 2022, el abogado Mario Chaves recibió el ansiado regalo que estaba esperando desde hace, aproximadamente 7 años. Se trataba de la noticia de que el caso por la muerte de su esposa, Marjorie Soto Ramírez, finalmente será llevado a juicio este 2023.

Así lo confirmó Chaves a La Teja, indicando que esa noticia fue como una bocanada de aire en medio de la lucha que él y su abogado, Federico Campos, han mantenido por más de cinco años para que el caso no fuera archivado. El juicio se realizará del 21 al 25 de agosto en el Tribunal Penal de Heredia.

“Me llegó como regalo envuelto y, justamente, el 24 y 25 de diciembre me reuní con mi familia y la familia materna de mi hijo. Entonces, fue la oportunidad perfecta para informarles a ellos de la buena noticia”, explicó Chaves.

“Nosotros nos sentimos orgullosos, porque hicimos lo que teníamos que hacer” — Mario Chaves, esposo de Marjorie.

La lucha de Mario y su hijo Emmanuel, de 12 años, se inició la mañana del 20 de noviembre del 2015 en San Rafael de Heredia, cuando Marjorie, quien era profesora de preescolar, murió tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Ella se dirigía a celebrar el Día del Maestro junto con unos compañeros de trabajo.

Por medio de la investigación, principalmente por pruebas y testigos aportados por Mario y su abogado, fue que las autoridades identificaron a un hombre apellidado Ramírez como el sospechoso de conducir el Ford Mustang color gris que, en apariencia, estuvo involucrado en el fatal atropello.

Mucha emoción

Por medio de una sentida publicación en su perfil de Facebook, Chaves relató con, mucho detalle, el momento en que recibió el anhelado regalo.

Mario contó que el encargado de alegrarle el corazón fue su abogado, pues sin hacer mucho aspaviento se encargó, de forma muy sutil, de hacerle llegar el presente.

Una cámara de seguridad grabó al carro Mustang del sospechoso minutos después del incidente. Foto: cortesía Mario Chaves

“Hacía tiempo que no nos veíamos, ni conversábamos, de modo que, en cierta forma, su detalle me sorprendió. De inmediato, lo desenvolví y tras mirar su contenido, mis ojos se humedecieron y agradecí a Dios por la forma tan especial como sigue haciendo sus cosas. Aunque quería gritar de alegría y compartir con todos su contenido, me contuve y sólo llamé a mi hijo para mostrárselo. Lo hice con la condición de que mantuviera la discreción pues, era mi deseo, mostrarlo primero a su familia materna”, detalló Chaves.

Para Mario lo que sucedió no fue ninguna casualidad, sino que se trató del plan de Dios. Muestra de eso es que su hijo había invitado a su familia materna a comerse un tamal con ellos el 24 de diciembre, lo que se convirtió en la oportunidad perfecta para darles la noticia.

“Habían pasado ya 7 años desde que habíamos dejado atrás esta familiar costumbre (...) Después de 7 años de vacas flacas emocionales, esperando justicia; en la víspera de Noche Buena de este 2022, nos llegó la ansiada noticia de que por fin la justicia llegará...tarde, pero llegará. Después de nuestro tamal con la familia materna, compartí con todos ellos tan grata noticia y su reacción fue la misma”.

Energías renovadas

Aunque ahora todo es alegría y esperanza, Mario contó que los días previos a recibir ese regalo fueron muy difíciles para él y su familia; especialmente, al ver que ya habían pasado 7 años sin recibir justicia por la trágica muerte de su esposa.

“Hemos esperado siete años, siento que emocionalmente terminaron el pasado 20 de noviembre, que fue cuando se cumplieron siete años (del atropello). Ese fin de semana me sentí muy acabado emocionalmente, pero es interesante, porque a partir del 21 de noviembre ya era otra cosa, la energía volvió, la actitud positiva también. Entonces, siento que marcó una fecha y ahora todo queda en manos de los tribunales”, explicó.

También contó que antes de recibir la notificación estaba trabajando para presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, indicando que en su caso no se ha cumplido el principio de justicia pronta y cumplida, pero eso cambió con el señalamiento a juicio.