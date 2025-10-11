Emergencia por químicos en piñera deja 39 personas afectadas

Una emergencia por materiales peligrosos la noche del viernes afectó a 39 trabajadores de una finca piñera

La emergencia por inhalación de un químico en una finca piñera dejó varios afectados (Cruz /Cortesía)

Unidades de Cruz Roja y Bomberos debieron desplazarse hasta la finca ubicada en Los Chiles, en la zona norte.

Inicialmente, se reportaron 10 personas afectadas, pero tras la valoración en el sitio la cifra aumentó a 30 pacientes, la mayoría iba en condición urgente y otros estables.

Los afectados se empezaron a sentir mal y con problemas respiratorios.

El Cuerpo de Bomberos aseguró la escena, lo que permitió que los cruzrojistas iniciaran los traslados.

La Cruz Roja trasladó a las personas que no requerían hospitalización a un albergue temporal.

Después de que los cruzrojistas atendieron esa primera emergencia, se reportó una nueva afectación con al menos nueve personas más expuestas, quienes también recibieron atención.

El cruzrojista Lesther Fernández explicó que, “los habitantes afectados por la exposición indirecta a un órgano fosforado proveniente de una aplicación en una finca fueron valorados. En total se atienden unas 30 personas que fueron trasladadas a un lugar seguro”.

Todos los pacientes serán llevados al Salón Comunal de San José del Amparo.

Las autoridades investigan qué tipo de sustancia provocó la emergencia y si se siguieron los protocolos de seguridad durante la fumigación.