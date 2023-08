Esposa de camionero que murió en trágico choque vive angustiada porque no le entregan el cuerpo

Incertidumbre, tristeza y angustia es lo que enfrenta Martha Oporta, esposa de José Alexis Sandoval Alemán, el camionero que murió al chocar contra un bus y una moto que se alzaron en llamas, en Cartago.

Oporta y su familia no han podido despedir a su ser querido porque asegura que en el Complejo de Ciencias Forenses no le han entregado el cuerpo de su esposo.

“Me dijeron que no lo pudieron reconocer con la autopsia y me pidieron que llevara algún expediente odontológico para hacerle otro estudio y me dijeron que duraban de quince a veintidós días”.

“Si no tenemos pruebas odontológicas entonces deben hacerle pruebas de ADN con los papás, pero esas pruebas pueden tardar hasta tres meses”, señaló la esposa.

Afirma que toda esta situación la atormenta, porque lo único que quiere es despedir a su amado.

José Alexis junto a su esposa Martha Oporta. Foto Facebook.

Ella espera conseguir pruebas por medio de las citas que recibió su esposo en la clínica de Aserrí, sin embargo él no iba a citas desde el 2017.

“Ahí se calzó varias muelas, también se hizo extracciones, yo espero que haya un expediente y que nos puedan ayudar para que salga rápido y despedirlo como se merece”, expresó.

Ella también espera que quizás la declaración de jefa de Upa, como le decían a José Alexis de cariño, por ser oriundo de Upala, sirva para que agilicen el proceso, pues ella confirma que era él quien manejaba el camión.

“Solo él andaba en el carro, es la misma placa, qué más que con esa versión, A pesar de todo este sufrimiento, me dijeron que es parte del protocolo y que deben cumplirlo, pero tengo la fe que nos ayuden pronto”.

“Deseo que él esté descansando y sentir un poquito de paz”, dijo en medio de su consternación.

Oporta y su familia esperan despedir a su esposo en San Antonio de Upala, Alajuela donde soñaban con volver a vivir, pues en la actualidad estaban en San Juan de Dios de Desamparados.

“Nosotros estábamos construyendo una casita en Upala donde queríamos regresar a vivir. Él también me decía que debíamos hacer las bóvedas en el cementerio porque expresaba que éramos de la muerte, pero apenas lo planeábamos, ahora me toca hacerlo sin él”, señaló.

Upa, tenía 48 años, dejó a tres hijos, quienes son la fortaleza para esta esposa.

Ella agradece a las personas que les han ayudado económicamente, sin embargo aún le falta dinero para el ataúd y otros detalles del sepelio como el traslado de Heredia hasta Upala.

“Con la hoja de defunción tal vez podría sacar parte de los ahorros que teníamos, pero de momento no puedo hacer nada de eso y necesitamos más para el sepelio”, manifestó.

Si usted desea ayudar a esta esposa puede ser por medio de un Sinpe móvil al 8381-1745 a nombre de doña Marta Oporta.

LEA MÁS: Camionero que murió en trágico accidente soñaba con vivir en casita que estaba construyendo

El fatal accidente, que acabó con la vida de Upa, ocurrió a las 3:39 p. m., de este lunes 31 de julio, en Cartago, específicamente en el sector del barrio El Molino, unos 700 metros al sur del colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Al parecer, el camión conducido por Upa irrespetó una señal de alto y esto provocó que un bus, que llevaba la vía, lo impactara en un cruce.

José Alexis conocido como Upa manejaba el camioncito blanco. Foto: Archivo

Ambos vehículos se estrellaron contra una pulpería, llevándose a su paso una motocicleta. Según testigos, el combustible de la moto se incendió y eso provocó que el fuego se propagara por ambos vehículos.

En este accidente se salvaron otras personas como los pasajeros del bus, que se bajaron por la puerta trasera.