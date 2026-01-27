Fiscalía confirma que diputada fue una de las víctimas de grupo criminal que estaba robando millones

El Ministerio Público confirmó que una diputada de la República fue una de las ocho víctimas de un grupo criminal que se dedicaba a cometer hurtos en vehículos mediante un método muy tecnológico.

Así lo dio a conocer Melissa Quirós, fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, al referirse al operativo realizado la mañana de este martes para desmantelar al grupo criminal.

“Hasta el momento, tenemos identificadas ocho víctimas, dentro de las cuales figura una diputada de la Asamblea Legislativa, cuyo caso fue notorio porque fue expuesto por la misma víctima en el plenario, involucrando incluso un vehículo oficial de la Asamblea Legislativa”.

Se trata de la diputada Ada Acuña, quien en octubre del año fue víctima de un hurto tras haber participado en una Jornada Cívica Democrática en el Colegio Técnico Profesional de Talamanca.

“La diputada oficialista Ada Acuña Castro fue víctima de un hurto, en el que le sustrajeron su bolso con objetos personales (billetera con tarjetas bancarias, identificaciones y credenciales), computadora y el teléfono celular oficial, asignado por la Asamblea Legislativa”, indicó en aquel momento.

La diputada Ada Acuña, del oficialista PPSD, fue una de las víctimas de la banda. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

De acuerdo con el Ministerio Público, en apariencia, el grupo delictivo actuaba en estacionamientos de centros comerciales, supermercados o restaurantes, en San José y en Limón, donde ubicaban potenciales víctimas que dejaran sus vehículos en esos establecimientos.

“Presuntamente, cuando la persona se bajaba del vehículo, utilizaban un aparato conocido como inhibidor de frecuencia o señal radioeléctrica, para evitar que esta lograra activar la alarma y el cierre central de su carro utilizando el control del mismo y, por ende, los seguros de las puertas no se habilitaban”, detalló la Fiscalía.

La fiscal explicó que, mediante un análisis de la información bancaria de las víctimas, se logró determinar en cuáles locales fueron usadas sus tarjetas, y por medio de videos de seguridad de esos comercios lograron identificar a los sospechosos.

Las autoridades informaron que el objetivo del operativo es detener a seis sospechosos, pero aún no han dado a conocer cuántos de estos han sido capturados.