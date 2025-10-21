Sucesos

¡Golpe al narco! Así encontraron 3 toneladas de cocaína oculta en Limón

La Policía frena envío de cocaína a Alemania, la cual estaba escondida en cargamento de fruta fresca

Por Silvia Coto
Decomisan tres toneladas de droga que iban ocultas en fruta fresca. Foto: MSP
Decomisan tres toneladas de droga que iban ocultas en fruta fresca (MSP/cortesía)

Una operación policial en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, permitió el decomiso de tres toneladas de cocaína ocultas dentro de un contenedor que transportaba fruta fresca con destino final a Alemania.

El hallazgo se registró cuando los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública inspeccionaron la carga y detectaron varios sacos apilados con paquetes de droga en su interior.

Un detenido

Como resultado de la intervención, los cuerpos policiales detuvieron a un hombre de apellidos Hernández Blanco, de 32 años, quien conducía el cabezal que trasladaba el contenedor. El sospechoso fue remitido al Ministerio Público para el debido proceso judicial.

Las autoridades confirmaron que el cargamento iba a ser exportado hacia Europa y que la droga se encontraba cuidadosamente oculta entre la mercancía legal.

El caso continúa bajo investigación para determinar si hay más personas involucradas y cómo operaba esta estructura de narcotráfico internacional.

