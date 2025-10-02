Ir al baño permitió que hombre pudiera salvar varias vidas en incendio en hotel de San José

Ir al baño permitió a afectado por incendio de hotel alertar sobre desgracia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los sobrevivientes del mortal incendio en el hotel Oriente logró ayudar a que las víctimas por el fuego no fueran muchas más.

Don Mario Chavarría, quien se gana la vida como vendedor ambulante, nos contó que él estaba dormido cuando se percató y se levantó para ir al baño.

“Yo estaba en el baño cuando escuché como una explosión, un sonido como en los vidrios y en ese momento logré ver que había fuego y humo, entonces empecé a gritar para que salieran, a algunos los pude despertar y a cómo pudimos, salimos”, dijo el hombre que tenía dos años de vivir en el hotel.

Don Mario Chavarría pudo alertar a otras personas. (Silvia Coto/Silvia Coto)

Chavarría aseguró sentirse muy triste porque las personas que murieron eran ya como familia para él, pues como se veían y compartían todos los días.

“Aquí vivían adultos mayores, niños, personas enfermas, a esta hora nadie nos ha venido a ayudar, ni con un vaso de agua, nosotros no somos personas malas, somos trabajadores, la mayoría solo vemos por nosotros mismos y por eso vivimos al día, vendemos frutas, sombrillas o lo que sea y luego, con eso, pagamos el cuarto y lo que comemos, hasta la comida se me quemó, todo en realidad”, dijo.

Don Mario sospecha que el incendio pudo haber sido generado a propósito, pues él vio a una persona que le dio desconfianza en el hotel y asegura que era la primera vez que llegaba a pasar la noche.

Cinco personas fallecieron durante el incendio ocurrido la madrugada de este jueves en el centro de San José.

Una persona permanece desaparecida.

Los inquilinos del hotel aseguran que había una pareja que tomaba pastillas para dormir y que ellos creen estaban entre las víctimas.

El OIJ se encuentra realizando el levantamiento de los cuerpos.