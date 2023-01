Joven que desapareció tras subirse a taxi no pudo estar presente en el nacimiento de su bebé

Alberth Zamora Leitón, joven desaparecido desde el 17 de diciembre de 2022.

La ilusión de Alberth Jesús Zamora Leitón, de 25 años, de estar presente en el nacimiento de su hijo se vio empañada por una extraña situación, la cual le ha robado la paz a toda su familia.

El joven padre desapareció de forma misteriosa el sábado 17 de diciembre de 2022, exactamente un mes antes de que su hijo naciera. Lo último que se sabe de Alberth es que se subió a un taxi luego de haber compartido con varios compañeros de trabajo en un bar, en San Francisco de Dos Ríos, San José.

“Él no ha podido conocer a su hijo, no tuvo la oportunidad estar cuando nació. Él era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, salió por ir a celebrar que ya salía del trabajo, él es un muchacho tranquilo que no tiene problemas con nadie”, dijo una familiar de Zamora, que pidió que su nombre no fuera publicado.

Hombre compartió con amigos en bar, se subió a taxi y nunca se supo más de él

“La mamá (esposa de Zamora) en honor a él le puso el mismo nombre al bebé: Alberth”. — Familiar de Alberth.

Buscan a taxista

Este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video relacionado con el caso de Zamora, con el objetivo de obtener alguna nueva pista que les permita esclarecer qué fue lo que ocurrió con el joven.

El OIJ necesita ayuda para dar con el paradero del conductor del taxi.

Se trata de un grabación hecha por una cámara de seguridad en la cual se observa el taxi en el que viajaba Alberth. El fin del OIJ es dar con el conductor de ese vehículo para consultarle lo que ocurrió esa madrugada.

“El vehículo tipo taxi formal fue captado por una cámara de seguridad el 17 de diciembre del 2022, en el sector de San Francisco de Dos Ríos y se presume que en este, además del conductor, al parecer, viajaba Zamora, quien está reportado como desaparecido y quien a la fecha no ha sido ubicado”, indicó la Policía Judicial.

Según el OIJ, la última información que se tiene sobre Alberth es que este salió del bar a eso de las 12:30 a. m. del 17 de diciembre del 2022 y se subió al mencionado taxi, pidiéndole al conductor que lo llevara hacia La Unión, en Cartago.

Si usted tiene información sobre este caso o sabe quién es el conductor del taxi puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.

Extraña desaparición

La versión de la familiar de Alberth es contraria a la del OIJ, ya que asegura qué él no iba hacia La Unión, sino a Los Guido de Desamparados.

La mujer contó que Zamora trabajaba en Industrias Elegantes S.A. y el último día que fue visto estaba en un bar celebrando junto a varios de sus compañeros la salida a vacaciones.

“El jefe de Alberth lo mandó en un Uber hacia Los Guido de Desamparados (donde vive Zamora), pero él se percató de que no traía el celular, entonces se devolvió al bar a recogerlo y el jefe le pagó el Uber, que fueron trece mil colones”.

Tras recobrar su celular, Alberth se subió al mencionado taxi, pero según su familiar, este pidió que lo llevara a Los Guido, sin embargo, el joven nunca llegó a su destino. Ninguno de los compañeros de Zamora saben qué ocurrió durante ese recorrido.

“Lo que queremos es que den con el paradero del taxi, porque el taxista debe saber realmente qué fue lo que pasó con él”, dijo la familiar de Zamora.

Temen lo peor

El OIJ sigue manejando el caso de Alberth como una desaparición; sin embargo, algunos de sus familiares temen lo peor, pues no descartan que el joven haya sido asesinado esa misma madrugada.

Así lo explicó la familiar de Zamora a este medio, indicando que hay elementos que la hacen presumir que un cuerpo quemado que fue encontrado el 17 de diciembre de 2022 en Linda Vista de La Unión, en Cartago, sería el de Alberth.

“Estamos esperando el resultado de la prueba de ADN, pero sentimos que ese cuerpo quemado que está en Medicatura Forense es de él, lo reconocimos por medio de una media que vimos en una foto”

Esta situación aumenta aún más la angustia de la familia del joven, pues en el fondo todavía conservan la esperanza de encontrar a Alberth con vida.