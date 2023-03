“Le dije que no saliera, pero ella no me hizo caso”, mamá de muchacha desaparecida

Lo último que Nahomy Yakiandra Ramírez Jiménez escuchó de su mamá antes de desaparecer es que no saliera de la casa, pero no le hizo caso y desde entonces su paradero es incierto.

Nahomi, de 22 años, es madre de una niña de 4, quien no ha dejado de preguntar cuándo regresará su mamá.

Graciela Jiménez, mamá de Nahomy, recuerda que la última vez que escuchó a su hija fue la noche del viernes 17 de febrero, cuando le dijo que saldría y llegaría antes del amanecer del siguiente día.

Sin embargo, los días pasan y ella no ha llegado a casa, Nahomy desapareció junto a su amiga Kristel Patricia Aguilar Ortiz, de 21 años.

“Me dijo ‘mami regreso en la mañanita’, yo estaba durmiendo cuando llegó a decirme y me pasó a la bebé (la hija de ella), le dije que no saliera, pero ella no me hizo caso y al día siguiente me di cuenta que fue Kristel quien la había llamado”, recordó esta mamá.

Desaparecidas en Limón

Niña de 4 años sufre pesadillas y se niega a ir al materno desde que su mamá desapareció

La mamá le mandó varios mensajes y la llamó en múltiples ocasiones, pero nunca hubo respuesta.

“Le dije como tres veces que no saliera, que por favor se quedara en la casa, pero hizo caso omiso y en la mañana me preocupé al ver que no había llegado, tipo 8 (de la mañana) le mandé un mensaje, a las 10 y a las 11 otra vez, llegué del trabajo para seguir llamándola y ya salía el celular apagado, me preocupé más”, agregó.

Doña Graciela asegura que su hija y Kristel tienen bastante tiempo de conocerse y nunca antes habían desaparecido.

Su corazón de mamá le dice que su hija está viva.

“¿Dónde está? ¡No sé! Pero tengo certeza que está viva, Dios es muy grande, él cumple promesas, solo Dios sabe el tiempo exacto en el que ella va a volver”, expresó.

Ella le pide a las personas que la tengan que se las devuelva, la quieren en casa y su hijita la extraña mucho.

“A los que tengan a mi hija les digo que por favor se pongan las manos en el corazón, que las dejen ir, no nos interesa que vayan presos, simplemente que nos la devuelvan, yo quiero a mi hija en la casa, ella tiene una bebé, está joven”, manifestó.

Nahomy cursaba el quinto grado en el Cindea. Asegura que su hija no tenía problemas con nadie, no se explican porque les hicieron daño.

Desaparecidas en Limón

Ha pegado volantes y espera que los anuncios la ayuden a dar con su hija.

“Buscarlas sería un sin sentido porque no sabemos dónde hacerlo, ya hicimos una marcha (el 25 de febrero) y depende de lo que pase haremos otra el 8 de marzo por el Día de la Mujer”, aseguró.

La denuncia de la desaparición fue interpuesta la mañana del domingo 19 de febrero.

“Uno conoce los hijos y mi hija no pasa incomunicada y nunca pasa con el teléfono apagado, siempre está activa viendo redes sociales”, señaló la mamá.

Si usted sabe sobre el paradero de las muchachas llame al 800 8000 645 del OIJ, es la línea confidencial de las autoridades judiciales.