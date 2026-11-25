A doña Rosemary Cordero Villegas todavía le falta una respuesta que lleva años esperando: que los responsables del asesinato de su hija Karolay Serrano Cordero enfrenten las consecuencias de sus actos y sean trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad del país.

Cuando se le pregunta si le gustaría que los asesinos de su hija fueran trasladados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), su respuesta no esconde lo que siente.

“Estoy deseando que los pasen. Estoy deseando que llegue mi momento, mi turno. Eso estoy esperando”, expresó.

Este es el arbolito que está en el cementerio, vean lo hermoso que lo tienen. (Cortesía/Cortesía)

Para esta mamá, que perdió a Karolay hace siete años, el deseo de que se haga justicia sigue siendo parte de una herida que no ha terminado de sanar.

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“Mi hija también se lo merece”, agregó sobre un posible traslado al Cacco, y reconoció que continúa en un proceso de pedirle a Dios que le sane el corazón y le permita vivir tranquila con el recuerdo de su muchacha.

Pero en medio de esa espera, hay otro lugar donde Rosemary y su familia encuentran una manera de sentir que Karolay sigue cerca: el cementerio, donde un árbol se convirtió en algo mucho más que una planta.

Confirma doña Rosemary que también su hija asesinada merece que los culpables sean trasladados al Cacco. (JOHN DURAN/John Durán)

Un árbol que quieren ver lleno de vida

Cuando la familia visita el lugar donde descansan los restos de Karolay, no solo lleva flores. También hay un árbol que tiene un significado especial para Amanda, la hija que Karolay dejó y que hoy tiene 10 años.

La pequeña se fijó en que el arbolito estaba más pequeño que otros del camposanto. No quería que el árbol de su mamá se quedara así; por eso conversó con las encargadas del lugar para que lo cuidaran y procuraran que creciera bonito, redondito y con muchas hojitas verdes.

Comidas Ross, es el negocito que puso doña Rosemary desde hace 7 años para ayudarse a salir adelante. (Cortesía/Cortesía)

“Y vieras que ellos, los del cementerio, se destacan en tener ese arbolito lo más bonito, redondito y con bastantes hojitas verdes”, contó Rosemary.

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La preocupación de Amanda por aquel árbol terminó convirtiéndose en una forma muy especial de recordar a su mamá. Que crezca, que tenga hojas, que se vea bonito, que no se quede pequeño “porque mi mamá tenía mucho pelo”, dice Amanda.

Doña Rosemary también se esmera en que las visitas al cementerio sean momentos de cariño. La última vez compraron flores artificiales para que duraran más, pues Amanda se entristecía cuando las que habían llevado anteriormente ya no estaban.

Reconoce doña Rosemary que su proceso de sanación por el asesinato de su hija avanza, pero no ha finalizado. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La idea es que, cuando regresen, las flores sigan ahí, acompañando ese árbol que la niña quiere ver cada vez más hermoso.

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Aunque Karolay ya no está físicamente, para su familia sigue siendo parte de cada conversación, cada visita y cada detalle que se empeñan en mantener vivos.