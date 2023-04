Mamá desaparecida tenía planeada una gran fiesta de cumpleaños para su hijita

Nahomy Ramírez Jiménez tiene casi dos meses de haber desaparecido. Foto: Cortesía Graciela Jiménez para LT

Nahomy Ramírez Jiménez siempre se esmeró por celebrar a lo grande el cumpleaños de su amada hijita, así lo hizo durante los últimos cuatro años y el quinto cumpleaños de la chiquita no sería la excepción, pues ella ya tenía todo preparado para hacerle un gran festejo.

Sin embargo, la ilusión de esta joven madre de 22 años de ver a su hija celebrando su quinto año de vida fue despedazada por una trágica situación, pues Nahomy está desaparecida desde hace casi dos meses, luego de que salió de su casa para dirigirse a una fiesta en el centro de Limón.

Nahomy desapareció junto a su amiga Kristel Aguilar Ortiz, de 21 años, ambas fueron vistas por última vez la noche del pasado viernes 17 de febrero, cuando les dijeron a sus familiares que irían a una fiesta y regresarían antes del amanecer del sábado, cosa que no sucedió.

Doña Graciela Jiménez, mamá de Nahomy, vive consternada por esta situación, pues hasta el día de hoy no tienen ni una sola pista de lo que pudo haber pasado con las muchachas.

“Dios quiera que ellas sean encontradas con vida, pero si no fuera así por lo menos tenerlas aquí para darles santa sepultura, porque ellas no se merecían esto, de verdad que no se lo merecían”, dijo la angustiada madre.

Además de la angustia que siente al no saber nada sobre el paradero de su hija, doña Graciela está con el corazón hecho pedazos de pensar que su pequeña nieta pasará su cumpleaños, el próximo jueves 4 de mayo, sin su mamita al lado.

“Es muy difícil explicarle lo que está pasando porque ella es muy pequeñita todavía”, añadió.

Todo planeado

El OIJ pide a quien tenga detalles llamar al 800-8000-645.

Según Jiménez, para Nahomy el cumpleaños de su hija era una de las fechas más especiales y como buena mamá ella siempre se preparaba con mucha antelación, iba comprando poco a poco todo lo de la fiesta de la chiquita.

“Ya mi hija estaba haciendo los planes para hacerle el cumpleaños a ella, porque mi nieta quería que le hicieran una fiesta de Merlina (serie de Netflix) entonces mi hija estaba haciendo las vueltas y ya había hablado conmigo.

“La bebé estaba muy emocionada, y es que mi hija todos los años le ha celebrado el cumpleaños a ella, desde que la bebé cumplió su primer añito siempre le ha hecho una fiesta”, contó la mamá de Nahomy.

Doña Graciela es consciente que es muy posible que para el cumpleaños de su nieta aún no sepan nada sobre su hija; sin embargo, ella y su familia están decididas a que esta ruda situación no apague la ilusión que tiene su nieta.

“Mi otra hija, la abuela por el lado del papá, la tía de ella y yo vamos a celebrarle el cumpleaños, para que ella por lo menos tenga ese momento de alegría en medio de esta situación tan dura”.

No para de preguntar

La extraña desaparición de Nahomy es una situación que ha golpeado con mucha fuerza a su mamá, sobre todo por el hecho de que aún no ha encontrado la forma de explicarle a su pequeña nieta lo que está pasando.

“Ella (nieta) me pregunta mucho por Nahomy, pregunta que por qué la mamá no llega, que por qué no la llamo y yo le he tenido que mentir, le he tenido que decir que la mamá anda trabajando o que el teléfono se le quebró o que está malo y ella me dice: ‘Pero tú le vas a comprar un teléfono, verdad’, y yo le digo sí, pero es muy difícil tratar de decirle siempre lo mismo, que la mamá está trabajando”, explicó.

Venegas Porras, de 31 años, fue detenido cuando iba a salir hacia Colombia, por el aeropuerto Juan Santamaría. (Foto: OIJ)

A diario la chiquita siente la ausencia de su mamá, pues prácticamente ha pasado dos meses sin escuchar su voz ni recibir sus abrazos y besos, afortunadamente la niña ha encontrado un refugio en su abuelita y demás familiares.

“Gracias a Dios ella es muy apegada a mí, al menos Nahomy, mis otras hijas y la bebé siempre hemos sido muy apegadas, siempre hemos estado juntas, entonces tal vez por eso ella asimila un poco más la situación”, dijo doña Graciela.

Con la mano en el corazón

Pese a que la situación es muy complicada, doña Graciela y su familia no pierden la esperanza de que las autoridades encuentran a Nahomy y a su amiga con vida, por eso es que piden la ayuda de la ciudadanía para obtener más pistas.

“Que se pongan la mano en el corazón, esto le puede pasar a cualquiera, ninguna familia puede decir que no le va a pasar, yo nunca imaginé estar en una situación como esta, pero así es.

“Si alguien sabe algo, que por favor haga algo, aunque sea una llamada anónima, ni siquiera tiene que decir su nombre, que dé por lo menos una pista para poder encontrarlas”, comentó Jiménez.

Un sospechoso

Este miércoles 12 de abril el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre apellidado Venegas Porras, de 31 años, como sospechoso de la desaparición de Nahomy y su amiga. El sujeto fue capturado cuando pretendía tomar un vuelo con destino a Colombia

Al parecer, Venegas habría sido quien manejaba el carro en el que las muchachas viajaban a la supuesta fiesta en Limón. Extraoficialmente trascendió que más personas habrían participado en la desaparición de las jóvenes, pero varias de estas, en apariencia, ya habrían salido del país.