Muchacha que murió en choque contra camión que llevaba toro fue un ángel para amiga que escapó de la muerte

María José Arce Valerio, la joven de 30 años que falleció en el choque entre un carro y un camión que transportaba un toro, fue un verdadero ángel para una amiga que también afrontó un terrible accidente y logró escapar de las garras de la muerte.

Así es cómo la recordó Maureen Montalbán, quien describió a María José como un ser de luz que la acompañó en el peor momento de su vida.

“Luego de que pasó mi accidente, ella iba casi que todos los días a visitarme al hospital, siempre ahí llegaba y me visitaba, me llevaba chocolates a escondidas.

“La voy a recordar como ese ser de luz, que cuando entraba al hospital, a pesar de todas mis dificultades, siempre me alegraba el día, siempre”, contó Montalbán.

El accidente que sufrió Maureen ocurrió el 16 de febrero del 2022 en Ciudad Quesada, cuando un camión que, en apariencia se quedó sin frenos, le pasó prácticamente por encima. A raíz de ese incidente, la amistad entre ella y Arce se fortaleció aún más.

LEA MÁS: Esta es la muchacha que murió en trágico choque contra camión que trasladaba un toro

Mujer sobrevive de milagro tras ser atropellada por camión

Terrible choque

La tragedia que cobró la vida de María José, quien trabajaba en la farmacia Famracova, en Aguas Zarcas de San Carlos, ocurrió pasadas las 5 p.m. de este lunes en La Unión de Venecia, 50 metros al este del salón La Gallera.

Trascendió que María José viajaba en un carro, al parecer como acompañante, y dicho vehículo, por razones que no son claras, chocó contra un camión de carga liviana que transportaba un toro.

El impacto fue tan violento que el camión quedó volcado en medio de la calle, mientras que el carro sufrió graves daños.

En el sitio los cuerpos de emergencia atendieron y trasladaron a tres personas a centros médicos, entre ellas María José.

La muchacha fue llevada primero a la clínica de Aguas Zarcas, y de ahí fue llevada al hospital San Carlos, donde falleció a eso de las 8 p.m., confirmó el OIJ.

LEA MÁS: El heroico acto de amor de una mamá la dejó luchando por su vida tras incendio en Palmares

María José Arce trabajaba en una farmacia en Aguas Zarcas. Foto RCP Noticias. (Facebook/María José Arce, fallecida choque en San Carlos. Foto RCP Noticias.)

En cuanto al animal, en varias fotografías que circulan, pareciera que estaba en buenas condiciones, pues se mantuvo de pie tras el accidente.

Al momento del choque, estaba lloviendo mucho en la zona, por lo que las autoridades investigan si esta circunstancia pudo haber sido causante del mortal choque.

Facebook le dio la noticia

Maureen contó que se dio cuenta de la trágica muerte de su querida amiga hasta la mañana de este martes, precisamente cuando se metió a revisar el Facebook.

“Ella trabajaba en Venecia, en una farmacia, y yo casualmente seguía (en Facebook) esa farmacia. Cuando me metí al Facebook vi esa imagen de ella (la esquela) y quedé en shock, entonces empecé a preguntarle a mis amigas y me dijeron que era cierto”.

Montalbán explicó que hace dos meses se pasó a vivir a Cartago, pero pese a la distancia seguía teniendo contacto con su querida amiga, además de que estaba pendiente de ella en redes.

La muchacha viajaba en este carro. Foto RCP Noticias. (Facebook/María José Arce, fallecida choque en San Carlos. Foto RCP Noticias.)

LEA MÁS: Persecución, balazos y choque contra iglesia, así terminó caso de asalto en Limón

“Quedaron muchas cosas inconclusas, quedaron visitas, cafés, reuniones, cosas que uno pospone, porque a veces uno cree que todavía le falta mucho tiempo, pero no”, agregó.

Le dejó ángel que la acompañará

La amistad entre Maureen y María José inició en el año 2021, cuando el salón de belleza en el que trabajaba Montalbán se encontraba a la par de una tiendita de ropa americana que tenía Arce en Ciudad Quesada.

“Ahí fue cuando yo la conocí, ella iba para que yo le arreglara las cejas, entonces ahí creció la amistad. Nos veíamos todos los días, desayunábamos juntas, ella me contaba pues sus cosas, sus problemas y todo, entonces realmente tuvimos una amistad muy linda”.

Una de las cosas que Maureen más aprecia es todo el apoyo que María José le dio luego de su accidente, pues pasó momento muy difíciles debido a las graves lesiones que sufrió en una de sus piernas.

El animal sobrevivió al violento choque. Foto RCP Noticias. (Facebook/El toro sobrevivió al violento choque. Foto RCP Noticias.)

LEA MÁS: Gerald Campos asume como nuevo ministro de Seguridad en administración de Laura Fernández

Esas visitas al hospital le dejaron un bonito recuerdo a Maureen, el cual ahora conservará como un verdadero tesoro.

“Ella me dio incluso hasta una estampita de un ángel, y me decía: ‘Yo sé que no crees en imágenes, pero este es un angelito para que siempre te cuide’”.

La muerte de María José no solo fue un duro golpe para Maureen, sino para todas las personas que la conocieron, pues las redes se inundaron de mensajes destacando la clase de muchacha que era.

Los seres queridos de María José dieron a conocer que este martes, a las 4 p.m., se realizó la misa en su memoria en la iglesia católica de Venecia de San Carlos, posteriormente pasó al camposanto de esa comunidad.