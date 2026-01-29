OIJ allana edificio de empresa de seguridad en San José y decomisa más de 400 kilos de cocaína

Una información confidencial permitió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisara un cargamento de más de 400 kilos de cocaína que estaba escondido dentro de un edificio que sería de una empresa de seguridad en San José.

Así lo confirmó Michael Soto, director interino del OIJ, quien explicó que el edificio allanado la tarde de este miércoles está ubicado en barrio Los Ángeles, en el centro de San José.

“Esta actividad policial se da producto de una información confidencial que recibimos, por lo que realizamos algunas vigilancias aquí en el lugar, logrando establecer que, efectivamente, había droga y así es como se procede al allanamiento.

“Estamos realizando un allanamiento a un edificio, aparentemente, de una empresa de seguridad, en el cual hemos logrado localizar entre 400 y 500 kilos de cocaína que, de acuerdo a nuestra experiencia, podría ser un lugar de distribución y almacenaje”, detalló Soto.

Según el OIJ, se trata de un cargamento de más de 400 kilos de cocaína. Foto OIJ. (OIJ/Según el OIJ, se trata de un cargamento de más de 400 kilos de cocaína. Foto OIJ.)

Soto indicó que, de momento, no han detenido a ninguna persona; al parecer, al momento del allanamiento, el edificio se encontraba vacío.

“Estamos tratando de determinar quién es la persona propietaria del inmueble o la persona que lo alquilaba, para tratar de establecer vínculos con alguna estructura, pero de momento estamos incautando primero la droga y luego desarrollaremos el caso”, añadió.

Según el jefe policial, este caso ejemplifica la problemática que ha venido afectando al país, pues estructuras criminales se dedican a almacenar droga, ya sea para exportarla a otros países o distribuirla en el mercado nacional.