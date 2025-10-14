Sucesos

Paseo terminó en tragedia para extranjero tras ser arrastrado por corriente de resaca

La víctima tenía 48 años, pero otras dos mujeres fueron rescatadas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Búsqueda de joven desaparecido en Matapalo
Un extranjero murió ahogado la mañana de este martes en Sámara. (Cruz /Cortesia)

Un paseo a la playa terminó en tragedia la mañana de este martes en Sámara, Guanacaste, luego de que un extranjero, de 48 años, murió ahogado tras ser arrastrado por una corriente de resaca.

LEA MÁS: Así fue la desgarradora forma en la que mamá descubrió que sus 2 hijos murieron ahogados en piscina

La Cruz Roja informó que fue alertada sobre un accidente acuático en el lugar y de inmediato, despachó varias unidades. Al llegar, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales.

LEA MÁS: Se confirma desgarradora información que hace aún más dolorosa muerte de niños en piscina

Mujeres sobrevivieron

En el mismo incidente resultaron afectadas dos mujeres adultas, quienes también fueron jaladas por la corriente. Los cruzrojistas las estabilizaron en el sitio y determinaron que no requerían traslado a un centro médico.

LEA MÁS: OIJ allana enorme propiedad y casa por caso de desaparición de Ligia Faerron

Las autoridades hacen un llamado a los bañistas a extremar las precauciones en las playas ante corrientes fuertes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
samaracorriente resacaplaya sámaraahogadoextranjero ahogadocruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.