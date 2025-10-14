Paseo terminó en tragedia para extranjero tras ser arrastrado por corriente de resaca

Un extranjero murió ahogado la mañana de este martes en Sámara. (Cruz /Cortesia)

Un paseo a la playa terminó en tragedia la mañana de este martes en Sámara, Guanacaste, luego de que un extranjero, de 48 años, murió ahogado tras ser arrastrado por una corriente de resaca.

LEA MÁS: Así fue la desgarradora forma en la que mamá descubrió que sus 2 hijos murieron ahogados en piscina

La Cruz Roja informó que fue alertada sobre un accidente acuático en el lugar y de inmediato, despachó varias unidades. Al llegar, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales.

LEA MÁS: Se confirma desgarradora información que hace aún más dolorosa muerte de niños en piscina

Mujeres sobrevivieron

En el mismo incidente resultaron afectadas dos mujeres adultas, quienes también fueron jaladas por la corriente. Los cruzrojistas las estabilizaron en el sitio y determinaron que no requerían traslado a un centro médico.

LEA MÁS: OIJ allana enorme propiedad y casa por caso de desaparición de Ligia Faerron

Las autoridades hacen un llamado a los bañistas a extremar las precauciones en las playas ante corrientes fuertes.