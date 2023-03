Policías habrían custodiado a delincuentes que se metieron a robar a una casa en Santa Ana

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos como sospechosos de custodiar a un grupo de delincuentes que se metió a robar a una casa en Alto Las Palomas, en Santa Ana.

Los uniformados fueron detenidos a las 5:30 de la mañana de este miércoles 8 de marzo en las afueras de la delegación policial de Santa Ana luego de haber cumplido con su jornada de trabajo.

Danilo Aguilar, investigador de la Sección de Robos, afirmó que los hechos con los que los relacionan ocurrieron cerca de las 3 a.m., del lunes 27 de junio del 2022.

“Se da un asalto a una casa y en la cual los policías brindan custodia a un grupo de criminales que ejecutaron el evento”, dijo Aguilar.

Los oficiales fueron detenidos cuando salieron de su jornada de trabajo en la delegación policial de Santa Ana. Foto: OIJ

Este caso lo investigan los agentes de la sección de robos del OIJ de San José, quienes recibieron la denuncia.

A los uniformados les decomisaron un celular, el cual será analizado para determinar si hay más evidencias.

Versiones no oficiales señalan que se podría tratar de un supuesto tumbonazo, no obstante el OIJ no ha confirmado este hecho.

Los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.