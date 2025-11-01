Sospechosos de matar a joyero habrían ideado un plan, pero no contaban con lo que pasaría después

Los sospechosos de idear un plan para asaltar la Joyería y Relojería Topacio en Liberia que terminó con el asesinato del joyero enfrentarán, este 3 y 4 de noviembre, al Tribunal Penal de Liberia.

Los imputados son dos hombres de apellidos Fuentes y Flores, acusados del homicidio del joyero Raúl Talavera Duarte de 57 años, ocurrido el 22 de julio de 2024.

LEA MÁS: Terror en San José: sicarios en moto desatan balacera y dejan tres heridos

Según el expediente judicial, los imputados habrían ideado un plan para ejecutar un robo en la joyería ubicada en el barrio Los Cerros, utilizando armas de fuego y haciéndose pasar por repartidores de comida.

Raúl Talavera Duarte, el joyero asesinado por delincuentes en Liberia, Guanacaste. Foto: Cortesía Linda Talavera para La Teja

Fuentes habría sido responsable de trasladar un bolso y entregarlo a otros cómplices, quienes actuarían como falsos repartidores, para no levantar sospechas.

LEA MÁS: OIJ, DEA y FBI descubren en Costa Rica el lugar menos pensado donde una banda escondía millones

Una vez consumado el robo, según lo planeado, debía recibir nuevamente el bolso para ayudar a los responsables a evadir la justicia.

Dos sujetos de apellidos Flores y Fuentes detenidos por ser sospechosos del homicidio del joyero Raúl Talavera Duarte en Liberia, Guanacaste. Foto: OIJ

El día del crimen, dos personas llegaron al local en motocicleta haciéndose pasar por repartidores. Una vez dentro, uno de los hombres disparó al propietario Talavera, quien intentó defenderse con una herramienta de trabajo. Fue herido en el momento en que levantó un brazo.

El sospechoso le disparó en cuatro ocasiones; una herida en el tórax fue la que le quitó la vida en el sitio.

LEA MÁS: Taxista informal hizo importante compra un mes antes de ser asesinado por supuestos prestamistas gota a gota

Tras el ataque, los hombres rompieron las vitrinas de la joyería y se llevaron gran cantidad de joyas y relojes, para luego escapar hacia el punto de encuentro previamente acordado.

Los sospechosos fueron detenidos en unos allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El crimen del joyero conmocionó la comunidad, pues don Raúl era conocido como un hombre muy trabajador.