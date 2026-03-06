Terrible accidente que casi le cuesta la vida a ciclista terminó trayéndole una gran bendición

Las vueltas de la vida son todo un misterio y el ciclista Juan Pablo Quirós puede dar fe de ello, pues un terrible accidente que por poco le cuesta la vida terminó trayéndole una enorme bendición, la cual hoy le tiene el corazón lleno.

Así se lo contó Quirós a La Teja, al explicar que, a raíz de ese accidente, que estuvo cerca de dejarlo inválido, nació una bonita historia de amor.

Esa bendición que llegó a la vida de Juanpa tras la tragedia que sufrió se llama Maricruz y, según contó el ciclista, en poco tiempo ella se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida.

“A raíz de esto (el accidente) empecé a hablar con una muchacha, yo la conocía de vista, ella dice que no se recordaba de mí, pero que a raíz del accidente vio el video y me escribió un día, así empezamos a hablar desde julio del año pasado.

Lo que nació como una amistad terminó por convertirse en una historia de amor. Foto cortesía Juan Pablo Quirós. (cortesía/Juan Pablo Quirós, ciclista que sobrevivió a accidente de tránsito en San Isidro de Heredia. Foto cortesía Juan Pablo Quirós.)

“En diciembre que yo ya estaba más tranquilo, que la sicóloga me recomendó que saliera más a restaurantes y cosas así, nos vimos varias veces y ya en enero nos hicimos novios”, contó Quiros.

Este es uno de los capítulos más dulces de la historia de Juanpa, pero para llegar a este momento tuvo que atravesar momentos verdaderamente difíciles, como estar en coma por casi 15 días.

“Lo importante es valorar la vida, yo valoré que Dios no me llevó, porque yo podría estar sentado bien cómodo con Él allá arriba, entonces valoro mucho el hecho de que aún estoy con vida y todo lo que tengo”.

Maricruz se ha convertido en uno de los principales apoyos de Juanpa. Foto cortesía Juan Pablo Quirós. (cortesía/Juan Pablo Quirós, ciclista que sobrevivió a accidente de tránsito en San Isidro de Heredia. Foto cortesía Juan Pablo Quirós.)

Horrible accidente

El terrible percance que sufrió Juan Pablo ocurrió a eso de las 6:20 a. m. del jueves 22 de mayo del 2025, en el centro de San Isidro de Heredia, específicamente, en la esquina noroeste de la parroquia San Isidro Labrador.

Ese día Quirós y su mejor amigo, Yohan Coto, estaban a punto de salir a entrenar en sus bicicletas. De hecho, Coto fue testigo de cómo Juanpa fue embestido por un pick-up luego de que este fuera chocado, violentamente, por un camión de Correos de Costa Rica, el cual, al parecer, irrespetó una señal de Alto.

Al consultarle sobre ese accidente, Quirós solo recuerda que ese día había quedado en salir a entrenar con Yohan, pero se despertó tarde, por lo que le tuvo que rogar a su amigo para que lo esperara.

Juan Pablo Quirós es un verdadero milagro, pues el accidente que sufrió tenía todo para ser mortal. Foto Facebook. (Facebook./Juan Pablo Quirós es un verdadero milagro, pues el accidente que sufrió tenía todo para ser mortal. Foto Facebook.)

“Llegué ahí, a esa esquina justamente, y como se lo he dicho a todo el mundo, yo nunca esperaba a Yohan ahí, nunca, siempre que llegaba a esa esquina subía a toparlo o lo esperaba al frente, no sé por qué ese día lo esperé ahí. Eso es lo último que recuerdo”, destacó.

El impacto del pick up fue tan violento que Quirós salió expulsado aproximadamente ocho metros y, en ese trayecto, se estrelló contra una baranda y una macetera de cemento, contra la que se golpeó la cabeza.

El casco que llevaba ese día, el cual se despedazó, le salvó la vida. Juanpa fue llevado de emergencia al hospital México, donde tuvieron que inducirlo a coma debido a la gravedad de sus heridas.

No lo podía creer

Cuando Quirós abrió los ojos descubrió que se encontraba en la camilla de un hospital, situación que lo dejó sin palabras, pues no entendía cómo había llegado hasta ese lugar.

Quirós dijo que guardará por siempre el casco que se partió en dos y que le salvó la vida. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Mi prima me dijo que había tenido un accidente y yo no lo entendía, porque no supe nada de eso. Pero luego ella me enseñó el video, que es la única vez que lo he visto, entonces ya entendí lo que me había pasado”.

Juanpa apenas estaba asimilando lo que le había ocurrido cuando le dijeron que había pasado casi 15 días en coma inducido, esto debido a la gravedad de su condición.

El ciclista pasó casi un mes internado en el centro médico y según cuenta es muy poco de lo que recuerda de los primeros días que estuvo ahí.

También contó que antes de despertar los médicos les dijeron a sus familiares que había una gran posibilidad de que quedara inválido, situación que afortunadamente no pasó.

Gran lista de lesiones

El solo hecho de Juanpa siguiera con vida era considerado un verdadero milagro por los médicos, pues la cantidad de heridas que sufrió en el accidente le habrían cobrado la vida a cualquier persona.

Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Tuve un pulmón perforado, en la columna tuve varias lesiones, pero la más fuerte fue en unas vértebras que se me colapsaron y me tuvieron que poner como unas platinas de soporte. Por la pérdida de sangre un riñón me colapsó, también sufrí golpes en el cráneo

“Sufrí una lesión en el oído izquierdo y eso me causó una parálisis en el lado izquierdo de la cara, pero ya voy manejando eso y logro sonreír bastante”.

Al encontrarse en semejante situación cualquier persona se habría echado a morir, pero no fue el caso de Quirós, quien nunca bajó los brazos y más bien terminó sorprendiendo a los médicos con su recuperación.

“Los doctores dicen que mi pronta recuperación y que yo me encuentre ahora tan bien, fue por mi forma física, porque no tenía ningún vicio, mis únicos vicios eran entrenar y comer bien.

“La otra parte fue la mentalidad, porque yo nunca me eché a morir, porque hasta el día de hoy no me he sentado a llorar por lo que me pasó y creo que ya no lo hice”.

Quirós dijo que su mentalidad fue fundamental para sobreponerse a la difícil situación. Foto cortesía Juan Pablo Quirós. (cortesía/Juan Pablo Quirós, ciclista que sobrevivió a accidente de tránsito en San Isidro de Heredia. Foto cortesía Juan Pablo Quirós.)

Un milagro

Juanpa contó que pese a todo lo que había vivido aún no había caído en cuenta de que él era un verdadero milagro, pues su mente siempre estuvo enfocada en recuperarse.

“Ahora lo considero como un milagro, porque cuando llegué a la casa mi amigo Yohan me dijo que yo era el único que no creía que eso fue un milagro, y luego caí en cuenta de que tenía la razón, porque por la actitud que siempre tuve tal vez no lo veía así”.

Quirós también reveló que pese a lo sucedido, aún tiene la esperanza de subirse nuevamente a una bicicleta.

“Un día mi novia me dijo que no me preocupara, porque ella estaba segura que pronto iba a subirme de nuevo a una bicicleta para andar con mis amigos y la verdad es que le tomo la palabra, siempre he sentido su apoyo”.

Juanpa finalizó diciendo que actualmente entiende que todo sucede con un propósito, y parte del suyo es compartir su testimonio para ayudar a otras personas.