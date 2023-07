Tiktoker tica que sobrevivió a balacera en la que mataron a su pareja: “No he vuelto a sonreír”

Marisol reapareció este lunes en TikTpk. Captura de pantalla.

La tiktoker costarricense Marsiol Gómez Quesada, de 30 años, volvió a aparecer en esta red social tras el violento ataque a balazos del que fue víctima y en el cual falleció su pareja sentimental, Eliécer Torres León, conocido como Tingo.

Gómez no lo hizo por medio de su perfil de Tiktok, sino a través de una videollamada que mantuvo con otra tiktoker, identificada como Chismecita.cr, quien publicó en su cuenta varios videos de la conversación que tuvo con Marisol.

“Aquí estoy luchando como siempre y muchas gracias a todos los que me han ayudado, ha sido muy difícil, pero aquí estamos. La gente que cree que estoy estable, pero no es que estoy estable, un día hay una cosa buena, otro día es malo (...) sanarme las heridas es lo que más me ha dolido”, contó Gómez, quien es oriunda de Esterillos oeste, en Parrita.

Tiktoker tica que sobrevivió a balacera cuenta cómo se encuentra

Marisol contó que este martes le realizarán una operación que había sido pospuesta, además mencionó que ha estado recibiendo fisioterapia para volver a caminar, pues muchos de los disparos los recibió en las piernas.

“Fui a fisioterapia y pude dar pasitos, porque sino supieron, me dieron dos balazos en cada tobillo, entonces ya di pasitos, lo que más deseo es caminar, entonces le estoy poniendo”, contó.

Muy triste por Tingo

Marisol contó que está internada desde el pasado viernes 30 de junio, día en el que ocurrió el ataque, y desde ese entonces no ha vuelto a meterse a TikTok para evitar leer comentarios de las personas, pero sobre todo para no ver videos que hacen de Tingo.

Marisol junto a su pareja, conocido como Tingo.

“No me meto a TikTok, porque la gente habla mucha paja y también veo los videos que hacen de Tingo y me pongo a llorar, es lo que más me ha dolido.

“Todos los días en la noche lo pienso (a Tingo), es increíble que no esté aquí, él sabe que yo lo amaba mucho y él me amaba mucho, lo que queda son los recuerdos de nosotros y la vida que tuvimos, fue maravilloso. Como Tingo no va a haber otro”, contó en la videollamada.

Sin sonrisas

Desde que ocurrió el trágico ataque, que fue cometido por al menos cuatro hombres que dispararon contra la casa de la pareja, a Marisol le ha costado mucho volver a sonreír como lo hacia antes en sus publicaciones.

Tiktoker tica que sobrevivió a ataque a balazos

“No he vuelto a sonreír, yo creo que hasta ahorita que mami me dice que vuelva con la esencia y para que todos estén felices, pero creo que desde el día uno que estoy aquí no he vuelto a sonreír”.

También contó que ella es un verdadero milagro, pues de los siete disparos que recibió uno que entró por su espalda pudo haber sido fatal, pero ella aseguró que fue el Espíritu Santo el que lo desvió.

La tiktoker también agradeció las muestras de cariño que ha recibido, porque aunque no ha entrado a dicha red social sí se ha enterado de que muchas personas la tienen en sus oraciones.

La tik toker de 30 años, fue herida de bala la madrugada del viernes 30 de junio (Foto tomada de redes sociales)

“Que lindo que hay personas que sí tienen sentimientos, uno no le desea un mal de estos a nadie, jamás, y que hay personas que se unen aunque uno no se lleve con esa persona”.

De momento por el crimen cometido en perjuicio de Marisol y Tingo no hay ningún sospechoso detenido, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene varias líneas de investigación.