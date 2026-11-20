Un video de un presunto ladrón, grabado por una cámara de seguridad mientras robaba la lámpara de la entrada de un negocio, revivió el infierno que enfrenta Michelle Álvarez Rodríguez a raíz del cruel homicidio de su mamá.

Esto debido a que tanto ella como su hermana menor están completamente seguras de que el hombre que aparece en las imágenes es el mismo que acabó despiadadamente con la vida de su madre, Aracely Rodríguez, de 48 años.

Así lo contó Michelle a La Teja, al asegurar que fue impactante para ella ver ese video, pues desde hace más de dos años no se sabía nada del sospechoso del femicidio de su mamá, un nicaragüense de apellido Lejarza, de 24 años.

“El corazón me empezó a latir a mil y sentía una impotencia tan grande”, dijo Rodríguez.

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De acuerdo con información suministrada por Rodríguez, ese video fue grabado a inicios de este mes de noviembre en un negocio en Managua, Nicaragua, lo que confirmaría el hecho de que Lejarza huyó de Costa Rica tras cometer el crimen.

El femicidio de Aracely ocurrió el 27 de febrero del 2024 dentro de una cuartería ubicada cerca de la estación de servicio La Castellana.

Aracely Rodríguez, fue víctima de femicidio en el 2024. Foto cortesía Michelle Álvarez. (cortesía/Aracely Rodríguez, víctima femicidio en 2024. Foto cortesía Michelle Álvarez.)

“Al parecer, el día de los hechos, el sospechoso y la víctima, quienes eran pareja , se encontraban dentro del inmueble y en un momento determinado, este sujeto habría agredido físicamente a la mujer y, posteriormente, la habría asfixiado hasta causarle la muerte”, detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en aquel momento.

Según contó Michelle, su mamá y el sospechoso tenían una relación sentimental desde hace más de año y medio; ellos se conocieron en una marisquería en esa misma zona y tenían una semana de vivir en dicha cuartería.

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No tiene ninguna duda

En cuanto al mencionado video, hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del presunto ladrón de la lámpara; sin embargo, Michelle y su familia están seguros de que se trata de Lejarza.

“Ese hombre fue pareja de mi mamá y le conozco perfectamente su mirada y el rostro, mi hermana opina lo mismo. Yo los ojos de ese hombre nunca los voy a olvidar”, aseguró Michelle.

Según Rodríguez, el sujeto que aparece en el video se ve diferente a las fotografías que fueron dadas a conocer por el OIJ tras el homicidio de su mamá, pero de acuerdo con Michelle, dichas fotos eran viejas y no coincidían con el aspecto de Lejarza al momento del crimen, pues él había bajado mucho de peso.

De un lado la imagen del video y del otro la fotografía de Lejarza. Foto cortesía Michelle Álvarez. (cortesía/Aracely Rodríguez, víctima femicidio en 2024. Foto cortesía Michelle Álvarez.)

Michelle y su familia esperan que este video reviva el caso de su mamá, pues en febrero del 2027 se cumplirán 3 años de su femicidio y de momento no parece haber esperanzas de que detengan al sospechoso.

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“Lo único que me dijeron las autoridades el año pasado fue que recibieron varias denuncias anónimas, pero al llegar al lugar no había nadie. Lo que siento es un dolor, una impotencia al verlo y no poder hacer nada aún”.

No deja de verlo en sueños

Desde que ese video empezó a circular en redes sociales los sueños de Michelle se convirtieron en pesadillas, pues no logra sacar de su mente la cara del sujeto que le arrebató a su mamá.

“Desde que vi ese video no puedo dormir, pienso tanto en cómo ese hombre le pudo hacer eso a mi mamá y cómo sigue suelto, como si nada hubiera pasado”.

El hijo mayor de Michelle, quien tiene 13 años, también ha sufrido mucho por la atroz muerte de su abuela, pues él era muy apegado a Aracely.

“Mi hijo ha estado soñando con ella últimamente más seguido que antes. Él se pone triste y siempre debo de estar al pendiente, porque es un adolescente y a esa edad los sentimientos e ideas son muy difíciles”.

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Según Michelle, el sospechoso bajó mucho de peso y por eso cambió su apariencia. Foto: Cortesía OIJ.

Anhelan paz y justicia

Lo que más anhela la familia de Aracely es que se haga justicia, pues conforme pasan los meses y los años esa esperanza de que Lejarza sea llevado ante las autoridades se apaga lentamente.

“Necesitamos un poco de tranquilidad y saber que sí se puede hacer justicia, por lo que le hizo a mi mamá.

“A ese hombre no tengo nada que decirle, porque la verdad me quitó una parte muy grande de mi vida”.

Michelle aseguró que ese hombre no solo acabó con la vida de su mamá, también acabó con la de ella y sus hermanos, pues tras lo sucedido no volvieron a ser los mismos.

“Lo que más extraño de mi mamá es que ella siempre estaba ahí cuando cualquiera de sus hijos pasaba por momentos difíciles, ella era la única que estaba para nosotros”.