Video muestra los tensos momentos que vivieron policías al llevar al hospital a mujer en labor de parto

El bebito nació en el Hospital San Juan de Dios. Foto: ilustrativa (Shutterstock)

Los oficiales de la Policía Municipal de Escazú lo hicieron otra vez y nuevamente se ganaron los aplausos de muchas personas, tras ayudar a una mujer en labor de parto y a su esposo para poder llegar al hospital.

La información fue compartida en el Facebook de dicha Policía.

El caso ocurrió el pasado 7 de setiembre. Don Jean Carlos Álvarez y su esposa Adelaida Loaiciga pidieron ayuda a la policía porque la señora entró en labor de parto y la presa era interminable.

Así ayudaron los oficiales de la Policía Municipal de Escazú a una mujer en labor de parto

“Era demasiada la presa en Lindora como estaba en Escazú, ella iba a tener el bebé en el carro, yo dije no voy a cometer ninguna imprudencia se me ocurrió llamar a la Policía Municipal de Escazúy ellos me dijeron: ya le mandamos la ayuda, dos minutos después estaba la unidad acompañándonos” relató don Jean Carlos.

La ayuda de los oficiales llegó pronto y uno de los policías se subió a manejar el carro mientras que los otros oficiales escoltaban el carro y pedían ayuda a la Cruz Roja.

El papá contó que el oficial no solo les ayudó a manejar sino que los tranquilizó en ese momento.

“Parte del trabajo policial es ayudar en situaciones de emergencias referentes a la salud. El realizar escoltas a ambulancias o bien a vehículos privados es materia bastante común para nosotros. Algunas de estas emergencias son de gestación, entre las que figuran: embarazos de riesgo, nacimientos de urgencias, fases de dilatación avanzada, rompimiento de fuente (membranas celulares), sangrados, partos inminentes, estado delicado de la madre”, detallaron.

El papá fue quien grabó el video y después les dio la grabación a los oficiales.

“Yo no tengo palabras para agradecerles su ayuda”, dijo Jean Carlos.

En el camino una ambulancia de la Cruz Roja de Escazú los alcanzó y la señora fue llevada por ellos al Hospital San Juan de Dios donde tuvo a su hermoso bebito Jean. De hecho, en la grabación se ve cuando el pequeño vino a este mundo, en un momento realmente bello.

El video fue muy emotivo para los policías quienes constantemente se ponen la camiseta y ayudan a un montón de personas.