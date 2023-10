Leyenda del fútbol tuvo su cuarto matrimonio y esta vez con una modelo 14 años menor

Ronaldo se casó una vez más con un mujer 14 años menor (Tomada de Instagram)

El exjugador brasileño, Ronaldo Nazario, vivió un fin de semana de ensueño junto con Celina Lock, la modelo 14 años menor que se convirtió en su cuarta esposa.

La leyenda del fútbol se casó el fin de semana anterior en Ibiza, España, en la iglesia de Cubells, en Sant Josep, pero hasta este martes confirmó la noticia.

El exdelantero del Real Madrid, tiene siete años de compartir su vida con la famosa modelo y parece que ella sí, ella es el amor de su vida porque fue primer matrimonio religioso.

Días antes de la boda, el exgoleador, se bautizó por la Iglesia cristiana, trámite necesario para llevar a cabo la ceremonia.

“¡He sido bautizado! La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida desde niño, aunque aún no me había bautizado. Me siento verdaderamente regenerado como un hijo de Dios”, publicó en su momento.

Las fotos del gran día de la pareja han dado mucho de que hablar, tanto que las vendieron en exclusiva a la revista Vogue.