Natalia Rodríguez y Arie García nos revelaron sus secretos antes de debutar en el Festival de la Luz

Natalia Rodríguez y Arie García debutarán como presentadores del Festival de La Luz con canal 7

Este sábado 16 de diciembre San José se iluminará y se llenará de magia en una edición más del Festival de la Luz, donde el dueto conformado por Natalia Rodríguez y Arie García debutará como presentadores de Teletica para este evento.

Aunque miles de personas llegarán a las principales calles de San José para disfrutar del festival navideño más importante del año, muchos ticos no pueden asistir y lo verán desde sus casas por televisión, por lo que Teletica este año eligió a Naty y a Arie, quienes en un momento hicieron yunta para el programa la Rueda de la Fortuna, para que lleven los detalles y la magia hasta los hogares.

Rodríguez tiene años de ser una de las caras más queridas del canal de la Sabana, pero a pesar de que ha participado en muchos formatos, este será su primer año presentado el Festival de la Luz.

“Ya tengo 14 años de estar en el canal y es mi primer año en el Festival de la Luz, aunque he estado en todos los formatos y programas del canal, hay muchas cosas que todavía no hecho, por ejemplo nunca he hecho toros, un Tope Nacional, ni Tope de Palmares, carnavales, son como cosas de fin de año que nunca he hecho, esto porque pasé muchos años en el Chinamo, con marcas y así”, explicó Rodríguez en una conversación con La Teja.

Naty asegura que está emocionada por ser parte de este evento por primera vez, porque lo tenía pendiente.

“Es chiva estar en algo que nunca he estado, un evento muy colorido, muy lleno de luz, que simboliza amor, paz, esperanza, es lindísimo, las marcas se lucen montones en crear carrozas espectaculares, las bandas ensayan para dar su mejor show y la televisora se esmera en que el festival se vea radiante al aire y formar parte de ese elenco este año me llena de orgullo”.

El elenco de canal 7 incluye a José Miguel “Yiyo” Alfaro y a María Jesús Prada en tarima y a Rodríguez y García abajo, llevando todos los detalles de las carrozas, las bandas y los asistentes, rol que emociona mucho a Naty.

“Todo lo que sea con la gente me fascina, porque la gente te proyecta y te llena de energía superlinda y esa parte es como mi charco, entrevistando y viendo sus caritas llenas de ilusión, me llena de orgullo”.

La periodista contó que parte muy importante de su preparación ha sido la ropa, por el frío y el código de vestimenta, también ha estado muy pendiente del guion e informándose mucho sobre todas las carrozas que serán muchas, como la de “La fibra que nos une”, del conocido diseñador panameño Horacio Prado, esta será una de las más grandes de esta edición con más de 600 metros de luces.

Natalia Rodríguez y Arie García se conocieron en La Rueda de La Fortuna y son muy amigos (Instagram)

Debut.

Otra de las cosas que emociona a la morena es poder compartir con Arie García, quien asegura que fue uno de los regalos que le dejó este 2023.

“Tengo el honor de estar con Arie, él es de esas cosas lindas que me dejó el 2023, cuando estuve cubriendo a Thais (Alfaro) en la Rueda de la Fortuna, ahí lo conocí. La verdad es que es un ser humano increíble y superprofesional, las señoras lo quieren montones, se ve muy bien en la cámara y es un orgullo compartir esto con él”, dijo Naty.

García, al igual que la guapa, está muy emocionado con la oportunidad que le está dando el canal y es que ya tiene algunos años de ser parte de diferentes proyectos como en Qué buena tarde, donde participa regularmente.

“Es una oportunidad muy importante y es un orgullo y una responsabilidad que me tomen en cuenta, es algo nuevo, nunca lo hecho y estuve en otros proyectos, pero estar ahora en el Festival de La Luz es como ir subiendo nuevos peldaños con la empresa y eso me hace muy feliz”, contó a La Teja.

El presentador aseguró que le encanta ser parte de esto porque es algo que todas las familias costarricenses están esperando, incluida la suya y el esposo de Naty, que los estarán acompañando en primera fila.

“Es una gran responsabilidad, que piensen en mí para un proyecto que toda Costa Rica está esperando, me hace muy feliz y más porque en la gradería del canal va a estar mi esposa, mis hijos, mi mamá y ellos son mi pilar, lo que hacen posible que uno día a día se esfuerce por dar lo mejor y que ellos estén ahí me emociona mucho”, agregó el también actor.

Al igual que su compañera, compartir esta experiencia con ella, lo ilusiona mucho, porque además de considerarla una amiga, aseguró que aprende de ella todos los días.

“A Naty yo la quiero montones, hemos compartido en diferentes programas como Sábado Feliz, La Rueda de la Fortuna, Qué buena tarde y he aprendido montones de ella, los dos somos muy parecidos, nos encanta la gente, somos extrovertidos y espontáneos, la vamos a pasar bien porque nos divertimos cuando trabajamos juntos”, concluyó.

Ambos presentadores coincidieron en que el canal, el elenco, las carrozas, las bandas y la gente protagonizarán una noche mágica y llena de amor y esperanza ideal para la Navidad.