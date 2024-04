Shakira se presentó en el Coachella y dio una noticia mundial que incluiría a Costa Rica

Shakira se unió a Bizarrrap y dio una noticia que incluiría a Costa Rica

Shakira fue una de las invitadas sorpresa del Coachella, la artista apareció en la tarima junto al productor y Dj argentino Bizarrap y dio una noticia que la hizo tendencia mundial.

El argentino es uno de los artistas de este año y quiso llevar como invitada a la colombiana para que interpretara las dos piezas que hicieron juntos y diera una noticia con impacto mundial.

“Gracias Coachella, gracias Biza por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, contigo que eres mi colega, mi amigo y hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo, Biza, me voy de gira Biza”, dijo contenta tras cantar y bailar “La Fuerte”.

Aunque no dio muchos detalles, contó que “Las mujeres ya no lloran World Tour” empezará en California, Estados Unidos, en noviembre.

“Empiezo aquí, en esta ciudad, este año, en noviembre. Muchas gracias”, concluyó antes de cantar la sesión donde le tira a su ex.

Según la prensa internacional y la página especialista en conciertos de Costa Rica, Backstage Magazine, la gira será por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, ahí incluida Tiquicia.

Tras el anuncio, la colombiana es tendencia mundial, por ello, en sus redes sociales avisó que pronto dará todos los detalles de países, fechas y precios.