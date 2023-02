Video: Famoso actor mexicano confesó ser un asesino

Actor Alfredo Adame (Tomada de Twitter)

El famoso y polémico actor mexicano, Alfredo Adame, sorprendió a muchos al decir en una entrevista que es un asesino.

En los últimos años, el artista ha protagonizado múltiples escándalos por discusiones y pleitos callejeros, por los cuales ha terminado recibiendo atención médica.

Adame decidió contar la historia debido a la reciente sentencia a prisión de su colega, Pablo Lyly, al que defendió diciendo que él hizo lo mismo.

Condenan al actor Pablo Lyle a 5 años de prisión por homicidio involuntario

El actor, de 64 años, aseguró que cuando tenía 17 años mató a un hombre, de 20, con un golpe en la tráquea debido a una discusión de celos.

“Yo no me arrepiento, fue en defensa propia, él me atacó primero. Hablé con mi papá y me escondieron un año en Lázaro Cárdenas, Michoacán”, confesó a un canal mexicano.

Debido a la mala fama que se ha creado el actor, muchos no creen su historia y piensa que solo quiere llamar la atención.