¡Qué buen gusto! De esto disfruta el piloto Emilio “Milo” Valverde y no hablamos de carros

Emilio "Milo" Valverde volverá a competir en Las Tres Horas de Costa Rica. (Fotografías: CTCC)

Crecer alrededor de un deporte de cuatro ruedas despertó en Emilo “Milo” Valverde el gusto por los circuitos, desde entonces, se ha convertido en uno de los pilotos de carrera más queridos y admirados del país.

Aunque su delirio son los autos y pronto lo veremos competir en Las 3 Horas de Costa Rica, evento que se realizará el próximo 16 y 17 de diciembre en el circuito Go Rigo Go de Parque Viva; en la Teja descubrimos que no es lo único que disfruta hacer, también tiene un gusto muy particular por la carne.

Milo es muy familiar, no es de salir mucho, pero cuando sale de su casa a darse una vueltita por los alrededores de Santa Ana, lo hace para disfrutar de algo que le encanta comer y es un buen corte de carne.

Para los amantes de la carne, no hay nada mejor que escoger un buen lugar donde se pueda degustar un buen corte, y Milo lo sabe muy bien, así que nos dejó un par de recomendaciones para que se antoje y se dé un buen gustito.

La suavidad y jugosidad de disfrutar de un corte de carne a la parrilla es un gustito que se da Milo cuando va al Novillo Alegre.

Este restaurante es una cadena especializada en carnes a la parrilla al estilo argentino, por lo que le ofrecen distintos cortes que puede escoger según su preferencia.

LEA MÁS: Conozca a detalle tres de los carros que correrán Las Tres Horas de Costa Rica

Acompañar la carne con un vinito definitivamente potencia los sabores, y un restaurante que ofrece un menú exclusivo para vinos es Andiamo Lá, restaurante que Milo disfruta visitar también por la calidad de sus comidas.

Y si se le antoja comer algo más que carne y quiere darse un viaje culinario por Italia, Milo recomienda visitar el restaurante Bacchus, ahí puede disfrutar de la comida artesanal italiana, de hecho, en el lugar preparan los platillos en un horno de leña que le da un sabor único.

Con estos buenos gustos que se da Milo, no cabe duda de que llegará bien preparado para competir en su Toyota Supra en el circuito Go Rigo Go de Parque Viva.