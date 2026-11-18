Presentado por: Adium

Se le conoce como la “vitamina del sol” porque la piel puede producir vitamina D al exponerse a la radiación solar. Aun así, vivir en un país soleado como Costa Rica no garantiza que el organismo tenga niveles suficientes. En el cuerpo, la vitamina D actúa como una hormona y ayuda al intestino a absorber el calcio y el fósforo, dos minerales esenciales para mantener los huesos fuertes.

Cuando los niveles son bajos, el cuerpo absorbe menos calcio de los alimentos. Si la deficiencia es grave, puede causar osteomalacia, una afección que ablanda los huesos. También puede aparecer debilidad muscular, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas, especialmente en las personas mayores.

Con solo 15 minutos de exposición solar al día es suficiente para recibir los beneficios del sol.

La vitamina D también participa en el funcionamiento de los músculos y en la regulación de la respuesta inmunitaria. Su relación con el sueño y el estado de ánimo sigue bajo estudio. Como explica la doctora entrevistada, el déficit puede pasar inadvertido en sus primeras etapas. Cuando es más marcado, pueden aparecer cansancio persistente y dolor muscular.

La vitamina D posee acciones óseas trabajando en equipo con el calcio para proteger el hueso: aumentando de manera significativa la absorción intestinal de calcio (entre un 10% y un 40%) y de fósforo (hasta un 80%), promoviendo la correcta formación, maduración y mineralización de la matriz del hueso, asegurando su densidad y previniendo enfermedades. — Dra. Yamile Sandoval Sánchez, Gerente Médico Senior de Adium Centroamérica y el Caribe.

Dra. Yamille Sandoval Sánchez, Gerente médico de Adium Centroamerica y el Caribe.

A nivel extraóseo la vitamina D contribuye a la función y el desarrollo de las fibras musculares. A partir de los 30 años, el cuerpo pierde de forma natural entre un 3 % y un 5 % de la masa muscular cada diez años. Este proceso llamado sarcopenia suele volverse más rápido y evidente a partir de los 50 o 60 años, especialmente en personas con un estilo de vida sedentario o tras cambios hormonales (como la menopausia en las mujeres).

Ausencia de vitamina D

“El déficit de vitamina D puede ser silencioso”, advierte la Dra. Yamile Sandoval Sánchez, Gerente Médico Senior de Adium Centroamérica y el Caribe. En las primeras etapas, los niveles bajos pueden pasar inadvertidos. Cuando la deficiencia es más marcada, explica, pueden aparecer fatiga, cansancio persistente y dolor muscular. Por eso, una persona puede sentirse bien y aun así tener niveles bajos de esta vitamina.

Las sardinas, el salmón y los huevos están entre las fuentes alimentarias de vitamina D.

La vitamina D ayuda al organismo a absorber el calcio, un mineral necesario para formar y mantener huesos fuertes. Si la deficiencia es grave, puede causar raquitismo en la infancia, cuando el esqueleto todavía se está formando. En la edad adulta, puede provocar osteomalacia, una afección que hace que los huesos se ablanden y pierdan resistencia.

En las personas mayores, la Dra. Yamile Sandoval explica que la deficiencia puede sumar fragilidad a huesos ya debilitados por la osteopenia o la osteoporosis y aumentar el riesgo de fracturas. Una lesión de cadera o de fémur puede comprometer la movilidad y la independencia. De ahí su llamado a cuidar la salud ósea a lo largo de la vida, incluso antes de que aparezca el dolor.

En el caso de Costa Rica, un estudio publicado en 2026 con 604 adultos atendidos en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados encontró que el 28% tenía deficiencia de vitamina D y el 49% insuficiencia. Solo el 23% presentaba niveles adecuados. Del grupo de adultos atendidos, el 80% tenía sobrepeso u obesidad, y los niveles fueron más bajos en quienes tenían exceso de peso. El problema también afecta a la niñez: el 55,1% de 428 niñas y niños de 1 a 7 años atendidos en centros CEN-CINAI presentó hipovitaminosis D.

¿Cómo cuidar sus niveles de vitamina D?

Incluya alimentos que aporten vitamina D. La doctora menciona las sardinas, el salmón y los huevos. Recomienda incorporar estas fuentes dentro de una alimentación variada desde la infancia.

La doctora menciona las sardinas, el salmón y los huevos. Recomienda incorporar estas fuentes dentro de una alimentación variada desde la infancia. 15 minutos al sol. La doctora explica que exponer zonas más amplias, como los brazos y las piernas, favorece la producción de vitamina D en la piel. Recomienda que la exposición al sol sea controlada, unos 15 minutos está bien.

La doctora explica que exponer zonas más amplias, como los brazos y las piernas, favorece la producción de vitamina D en la piel. Recomienda que la exposición al sol sea controlada, unos 15 minutos está bien. Haga espacio para las actividades al aire libre. En el caso de los niños, la entrevistada propone pasar menos tiempo frente a las pantallas y darles más oportunidades de jugar y moverse afuera.

En el caso de los niños, la entrevistada propone pasar menos tiempo frente a las pantallas y darles más oportunidades de jugar y moverse afuera. Converse con un profesional de salud sobre sus factores de riesgo. Si tiene enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal o una alimentación restringida, la doctora sugiere comentar esas condiciones en consulta. El profesional puede valorar si conviene hacer un examen, ya que la deficiencia puede pasar inadvertida.

Si tiene enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal o una alimentación restringida, la doctora sugiere comentar esas condiciones en consulta. El profesional puede valorar si conviene hacer un examen, ya que la deficiencia puede pasar inadvertida. Consulte antes de tomar un suplemento. Según la entrevistada, la decisión depende de la alimentación, los antecedentes de salud y, cuando se indica un examen, de su resultado. Con esa información, el profesional puede determinar si basta con ajustar la dieta o si hace falta suplementar.

La vitamina D es clave para unos huesos sanos.

Mitos y realidades

Mito: “En Costa Rica hay sol todo el año, así que no puedo tener deficiencia.”

Realidad: Falso. La edad, el color de la piel, el peso y el tiempo en interiores reducen su producción. El 77 % de los adultos evaluados en la CCSS tenía niveles bajos.

Mito: “Es un problema solo de adultos mayores.”

Realidad: Falso. Más de la mitad de los niños evaluados en CEN-CINAI tenía niveles bajos, y también se han encontrado en universitarios jóvenes.

Mito: “Todo el mundo debe medirse la vitamina D.”

Realidad: No necesariamente. No se ha demostrado beneficio de medirla de manera rutinaria. Todo va a depender de la indicación del médico según los factores de riesgo de la persona.