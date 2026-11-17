Presentado por: Vive + Nicoya 2026

Preservar el estilo de vida que convirtió a la Península de Nicoya en una de las cinco Zonas Azules del mundo (y la única en Latinoamérica) es el objetivo del primer encuentro Vive + Nicoya 2026, que se realizará el 27 y 28 de noviembre en la Universidad Nacional (UNA), campus Nicoya.

La iniciativa de este evento es educar a los habitantes de la región, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia de mantener las costumbres saludables que hicieron tan especial a esta región y que ante los cambios actuales en los estilos de vida pueden poner en riesgo la longevidad de esta zona ante los cambios en alimentación, sedentarismo, estrés y la urbanización.

Foro gratuito en Nicoya impulsará hábitos saludables para proteger la Zona Azul que es referente de la longevidad en Costa Rica

“La educación aquí juega un papel preponderante; por eso hacemos este evento, para que todos los vecinos de la zona asistan a las conferencias y actividades, sobre todo los jóvenes, que puedan estar informados de la importancia de su estilo de vida y cómo este afecta su longevidad”, explicó el Dr. Luis Aguilar, presidente de la Asociación de Medicina de Estilos de Vida (CALM).

Proteger los factores de longevidad en Nicoya, Santa Cruz, Hojancha, Nandayure y Carrillo depende de las decisiones cotidianas de sus habitantes, señaló el especialista. Laura Chavarría, coordinadora de Vive + y Mejor en Costa Rica, añadió que el foro nace como un espacio preventivo y comunitario para fortalecer las tradiciones y la conexión intergeneracional.

“La Península de Nicoya representa un patrimonio biológico, cultural, comunitario y humano de enorme valor para Costa Rica y para el mundo”, afirmó Chavarría, quien recalcó que el movimiento está orientado a proteger la esencia de la Zona Azul.

Referentes en longevidad

El encuentro contará con el demógrafo belga Michel Poulain, pionero que acuñó el término “Zonas Azules” en Cerdeña, Italia, y participó en el reconocimiento oficial de Nicoya en 2007.

También participará el médico colombiano Oswaldo Restrepo, fundador de la organización Vive + y Mejor en Medellín, quien impartirá dos conferencias en el evento. Restrepo es reconocido internacionalmente como un divulgador e influenciador de salud, con ocho millones de seguidores en sus redes sociales, y es autor del libro “Vive al 100 más allá de los 100”, obra en la que analiza las cinco Zonas Azules del planeta, incluida la Península de Nicoya.

El médico colombiano Oswaldo Restrepo es un referente en temas de longevidad.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) también apoya la actividad para impulsar a Guanacaste como destino de turismo de bienestar. Su presidente ejecutivo, Marcos V. Borges, destacó que el foro vincula la ciencia con el legado de los centenarios para generar desarrollo local sostenible.

“Aspiramos a impulsar un modelo de turismo en el que el bienestar de quienes nos visitan esté estrechamente vinculado con la calidad de vida de quienes habitan el territorio”, manifestó el jerarca.

Vive + Nicoya 2026 es sin fines de lucro y abierto al público de forma gratuita, con un cupo limitado de 600 personas que deben inscribirse previamente en el sitio web www.vivemascr.com.

La agenda incluye talleres de respiración consciente, movilidad funcional, cocina saludable tradicional nicoyana y artesanías. También habrá un conversatorio con dos personas centenarias de la zona, quienes compartirán consejos de vida con las nuevas generaciones.

Las ganancias netas generadas mediante el apoyo público y privado serán donadas a la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y a la Asociación La Gran Nicoya, dedicadas a la atención de adultos mayores.