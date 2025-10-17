Tiendas ekono adelanta la temporada de fin de año con ¡SOMOS MÁS EKONÓMICOS!

Presentado por: TIENDAS EKONO

Un año más, Tiendas ekono adelanta la época más esperada por todos los costarricenses: la temporada de fin de año, inaugurándola oficialmente este viernes 17 octubre con el gran evento ¡SOMOS MÁS EKONÓMICOS! Una celebración que marca el inicio de semanas llenas de novedades, alegría y precios que sorprenden.

Sebastián Núñez, jefe de mercadeo de la marca. (RandallRodriguezPicado/Ekono)

Sebastián Núñez, jefe de mercadeo de Tiendas Ekono, comentó que inaugurar la temporada de fin de año significa abrir las puertas a los sueños, a la emoción de renovar, estrenar, decorar y regalar pagando poco.

“En Tiendas ekono tenemos una propuesta diferenciada, siendo fieles a nuestra promesa de precios bajos todos los días. No se trata de ofrecer una promoción solo por un fin de semana, pues nuestros clientes merecen encontrar siempre los mejores productos a precios increíbles. Esa es la idea de SOMOS MÁS EKONÓMICOS, mercadería nueva cada semana en esta temporada, a precios realmente únicos e inimaginables”, aseguró Núñez.

¡SOMOS MÁS EKONÓMICOS!

Apertura oficial de fin de año

El evento ¡SOMOS MÁS EKONÓMICOS! inaugura oficialmente la temporada de fin de año, garantizando a las familias costarricenses los mejores precios del mercado en productos 100% nuevos para disfrutar, regalar y llenar el hogar de espíritu festivo. Como parte de esta gran celebración, las tiendas abrirán sus puertas este viernes 17 de octubre a las 5:00 a.m. Además, los clientes disfrutarán de bocadillos de cortesía y café.

Mas Ekonomicos

“Este viernes 17 de octubre NO será un día normal, sino un día único y especial, pues nuestros clientes podrán obtener todo lo que desean a precios WOW. Como ya es tradición, los primeros clientes en llegar para hacer sus compras, recibirán freidoras digitales y tarjetas de regalo. Y entre todos los que hagan compras ese día, se sacará a un ganador que se llevará un millón de colones en mercadería de las tiendas”, afirmó el jefe de mercadeo.

A partir de este viernes 17 de octubre, Tiendas ekono sorprenderá a sus clientes con cientos de artículos nuevos para hogar, decoración, moda, juguetes, y mucho más. Cada semana, y hasta fin de año, se sumarán nuevas colecciones para todos los gustos, estilos y presupuestos; reafirmando el compromiso de la marca con su lema: “Renovar, estrenar, decorar y regalar pagando poco sí es posible con Tiendas Ekono.”

Durante este evento, los visitantes a las tiendas podrán encontrar:

Decoración navideña desde ¢1.000

Utensilios para el hogar desde ¢1.000

Decoración para el hogar desde ¢2.500

Electrodomésticos desde ¢6.000

Ropa para toda la familia desde ¢2.500

Juguetes desde ¢2.500

Entre las novedades más esperadas destacan:

Escoba vertical: ¢15.000

Plantilla de inducción: ¢19.000

Plancha para cocina: ¢16.000

Sillas de playa: ¢5.500

Silla gamer: ¢54.500¡Y mucho más por descubrir en todas las tiendas del país!

(RandallRodriguezPicado/Ekono)

El inicio de la temporada de fin de año no solo llena de ilusión los hogares costarricenses, sino también genera empleo y desarrollo:351 personas se suman este año a la gran familia de Tiendas ekono, reforzando el compromiso de la marca con el crecimiento del país y la creación de oportunidades. Tiendas Ekono invita a todas las familias de Costa Rica a vivir desde ya la magia de su temporada de fin de año, disfrutando de comprar mucho, pagando poco.Porque nada nos hace más felices que ser parte de sus fiestas, sus regalos y sus hogares una Navidad más.

¡Somos más ekonómicos! Es la promesa más fiel de Tiendas Ekono hacia sus clientes apoyándoles en esta temporada de fin de año, donde todas las familias podrán encontrar su decoración navideña, juguetes, regalos y estrenos a precios realmente increíbles.

La chef Cristiana Nassar comentó en la conferencia de prensa sobre la calidad de los electrodomésticos disponibles en tiendas Ekono. (RandallRodriguezPicado/Ekono)

Ekono tiene 40 tiendas en todo el país, y su tienda digital en www.tiendasekono.com. Puede seguirlos en redes sociales como Tiendas Ekono.