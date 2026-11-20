Presentado por: DOS PINOS

Una época tan llena de magia como la Navidad requiere eventos especiales que estén a la altura de la ocasión y eso es lo que Dos Pinos se propuso para este 2026 con la Villa Navideña Dos Pinos, que estará ubicada en el Parque Metropolitano La Sabana desde el 4 hasta el 27 de diciembre.

Villa Navideña Dos Pinos llenará La Sabana de magia y actividades gratuitas en diciembre

Durante estas tres semanas, miles de personas podrán disfrutar de actividades de todo tipo para toda la familia, donde la diversión, la unión y los buenos momentos estarán presentes.

“La Villa Navideña es una forma en que Dos Pinos también quiere agradecerle al pueblo costarricense que durante tantos años hayan elegido nuestros productos, que durante tantos años nos han acompañado”, explicó Sofía Valverde, gerente regional de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos.

Sofía Valverde, gerente regional de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos.

Para garantizar el entretenimiento de grandes y pequeños, el evento ofrecerá una amplia variedad de opciones. Entre las principales experiencias y atributos que tendrá la Villa destacan:

Pista de patinaje sobre hielo: Estará habilitada para niños mayores de 9 años y adultos.

Estará habilitada para niños mayores de 9 años y adultos. Tren navideño: Un recorrido mágico que transitará a lo largo de toda la Villa.

Un recorrido mágico que transitará a lo largo de toda la Villa. Carruseles: Atracciones clásicas pensadas para el disfrute de los más pequeños.

Atracciones clásicas pensadas para el disfrute de los más pequeños. La Casa de Lula y talleres: Un espacio inmersivo dedicado al emblemático personaje, complementado con talleres de manualidades diseñados para estimular la creatividad.

Un espacio inmersivo dedicado al emblemático personaje, complementado con talleres de manualidades diseñados para estimular la creatividad. Área de conciertos: Todas las noches habrá grupos en vivo amenizando el ambiente con villancicos y espectáculos musicales.

Todas las noches habrá grupos en vivo amenizando el ambiente con villancicos y espectáculos musicales. Mercadito de emprendedoras: Espacios con productos imperecederos administrados en su mayoría por mujeres, permitiendo a los visitantes apoyar el comercio local con sus compras.

Espacios con productos imperecederos administrados en su mayoría por mujeres, permitiendo a los visitantes apoyar el comercio local con sus compras. Opciones gastronómicas: Variedad de comidas a través de food trucks y una estación de chocolate caliente (la alimentación se adquiere de manera independiente a las atracciones gratuitas).

Variedad de comidas a través de y una estación de chocolate caliente (la alimentación se adquiere de manera independiente a las atracciones gratuitas). Inclusión y accesibilidad: La Villa cuenta con espacios adaptados según la Ley 7600 y dispondrá de intérpretes de LESCO en la tarima principal los días viernes, sábados y domingos.

La Villa cuenta con espacios adaptados según la Ley 7600 y dispondrá de intérpretes de LESCO en la tarima principal los días viernes, sábados y domingos. Compromiso ambiental: Se habilitarán estaciones identificadas para la correcta separación de residuos durante todo el recorrido.

VILLA NAVIDEÑA DOS PINOS

“Previo al 80 aniversario de la Cooperativa Dos Pinos quisimos darles este regalo de una Villa Navideña totalmente gratuita en la que las familias puedan llegar, disfrutar, tener fotos, recuerdos, momentos compartidos”, agregó Valverde.

Uno de los elementos más importantes sobre la Villa Navideña Dos Pinos es que la entrada será gratuita todos los días; sin embargo, ya se encuentra habilitada la reservación previa a través de villadospinos.specialticket.net, debido a que el aforo máximo disponible es de 5.600 personas diarias, por lo que es fundamental que los asistentes aparten su espacio y el de sus acompañantes con antelación para la fecha deseada.

Otro punto trascendental serán los horarios de atención, los cuales comprenderán de 4:00 p. m. a 10:00 p. m. de forma habitual. Las únicas excepciones serán los días 12, 13 y 25 de diciembre, fechas en las que el recinto abrirá de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., y el 24 de diciembre, día en que la Villa Navideña Dos Pinos permanecerá cerrada.

VILLA NAVIDEÑA DOS PINOS

Cada reservación permite incluir hasta cinco personas (contemplando menores de edad) y solo se permite una reserva por persona a la semana. Cabe destacar que el ingreso a la Casa de Lula y a los talleres requerirá una reserva específica adicional al registro general. Para quienes planean asistir, el acceso al recinto será por el sector de las canchas de béisbol (frente a Teletica o Liberty); asimismo, la organización recordó que el evento no contará con parqueo propio y no se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas ni mascotas, salvo animales de asistencia debidamente identificados.

De esta forma, faltan pocos días para que La Sabana se tiña con los colores de la Navidad y Dos Pinos dice presente con una serie de actividades hechas única y exclusivamente para disfrutar con familiares y amigos, y darle una vida diferente a un espacio urbano de la ciudad de San José.