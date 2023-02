Conocido periodista deportivo sufre aparatoso accidente de tránsito

Uno de los periodistas deportivos más conocidos y apreciados de la radio nacional sufrió un aparatoso accidente de tránsito, este martes en horas de la tarde, en Calle Blancos.

Se trata del famoso Adrián ‘Cazador’ Barboza, quien estaba detenido con su moto y fue impactado de forma violenta por otra motocicleta.

Barboza esta bien de salud, pero se llevó tremendo susto. (Cortesía)

Barboza tenía el casco puesto, pero el impacto lo mandó como a tres metros de la moto. Cayó en media calle, frente a las instalaciones del Centro Comercial El Pueblo.

El Cazador se lastimó su pierna izquierda, de donde le sacaron 50 cc de líquido de la rodilla, lo que parece un problema de ligamentos en el menisco. Además, se lastimó la espalda.

“Venía para la casa, paré y cuando salí para seguir, saqué un poco la moto y venía otra moto a mucha velocidad, me impactó y salí dando vueltas”.

Así quedó la moto del Cazador Barboza. (Cortesía )

“Una muchacha se acercó, me preguntó cómo estaba y le dije que llamara al 911, pero no tenía teléfono. Entonces un taxista que estaba por allí fue el que me ayudó, con otro señor, a levantarme de la calle y me pude sentar en la acera”.

El Cazador anda con una férula. (Cortesía )

Fue cuando el Cazador llamó a su hija, que estaba a cinco minutos y lo llevó al Hospital del Trauma, de donde salió a las 8 de la noche. El comunicador está incapacitado, el 16 le hacen una resonancia magnética y el 22 le dan el resultado. Hasta esa fecha, mínimo, estará descansando.

Barboza está con muletas y con una férula en su rodilla izquierda.

“En mis 65 años de vida, es la primera vez que me pasa algo así”, dijo.