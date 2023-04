Conozca lo que pasó la goleadora del Saprissa antes de llegar a primera

Catalina Estrada es delantera del Saprissa y la actual goleadora de las moradas con 6 tantos. Cortesía.

Catalina Estrada, delantera del Saprissa, es todo un ejemplo de perseverancia.

La muchacha, de 24 años, quien llegó al Monstruo hace cuatro, enfrentó una dura prueba cuando era una jovencita y tuvo que aprender a esperar para hacer realidad su sueño de jugar en la primera división femenina.

Catalina, actual goleadora del cuadro saprissista con 6 tantos, es vecina de Aguas Zarcas de San Carlos. Durante su adolescencia jugó para este cantón alajuelense con Juegos Deportivos Nacionales, pues no había equipos de primera ni de segunda división, pero lo hizo al lado de hombres porque no había equipos femeninos. Y de esta forma, poco a poco, se fue dando a conocer en el ambiente futbolero.

“Cuando estaba en San Carlos me llamaron para una visoría para la Selección Sub-20, para el premundial de esa categoría, que se jugó en Trinidad y Tobago y me lesioné de una rodilla y cuando regresamos al país me tuvieron que operar.

“Recibi mucho apoyo de la Federación, me ayudaron con la recuperación, pero estuve sin jugar por más de un año. No le voy a mentir que hubo pensamientos negativos, era una situación difícil para mí, pero pude salir adelante, recuperarme, porque tenía y tengo deseos de jugar al fútbol y encontrar mi potencial como jugadora y afortunadamente se me dio la posibilidad de jugar en primera con Saprissa”, comentó.

La jugadora sancarleña es titular indiscutible en el cuadro dirigido por Luis José Herra y este domingo, las líderes del torneo se enfrentarán al Herediano, a las 11 de la mañana, en el estadio de Santa Bárbara. El juego será transmitido por TD Más.

La sancarleña tiene 13 hermanos. Cortesía.

Numerosa familia

Cuando Catalina fue buscada por los morados tuvo que hacer cambios radicales en su vida, como dejar la zona norte y a su numerosa familia. La delantera tiene 13 hermanos.

“Fue bastante complicado, me vine a vivir con una hermana que vivía en Heredia en ese momento y ella me ayudó bastante, pero sin duda lo mas difícil fue dejar a la familia, estar lejos de ellos y hasta el día de hoy, no poder verlos por cuatro o cinco meses, pero todos entendemos que es un sueño y me apoyan”, dijo.

La realidad de Estrada no es muy diferente a la de muchas de sus compañeras. Esta muchacha no sólo se pone la chema dentro de la cancha, sino que fuera tiene una agenda muy apretada.

“Soy entrenadora en un gimnasio y estudio Nutrición. Entrenamos a las 5 de la mañana y luego me voy a descansar un rato, trabajo por las tardes y ya luego me dedico a la universidad, estudio de forma presencial y virtual.

“Cuando tengo tiempo libre, la verdad, lo tomo para descansar viendo películas, estando en la casa y cuando tengo un chance visito a mi familia”, añadió.

Buen momento

El buen momento de la jugadora no sido indiferente para la Selección Femenina y en la reciente fecha FIFA de abril, Catalina fue convocada por la entrenadora Amelia Valverde.

“En todo este tiempo he ganado experiencia y el apoyo de mis compañeras y de personas externas al fútbol ha sido importante para salir adelante y también por ellos me mantengo acá”, manifestó.

La sancarleña aún no ha participado en torneos oficiales con la Tricolor y trabaja duro para ser tomada en cuenta para el Mundial de Australia - Nueva Zelanda, que iniciará el 20 de julio.

“He estado en otros microciclos, en fogueos contra Guatemala, pero no he participado en torneos oficiales. Mi primer objetivo es ganarme un cupo en la Copa del Mundo, es difícil pero tengo toda la convicción y la confianza de que puedo estar ahí”, resaltó.

La atacante fue tomada en cuenta para los juegos amistosos de la fecha FIFA de abril. Cortesía.

De hueso colorado

Catalina y su familia son morados de hueso colorado y desde que era una niña quería jugar en primera y principalmente vistiendo los colores morado y blanco.

Las moradas son líderes en el campeonato y Catalina contó cuál ha sido la clave para lograrlo.

“Creo que había sido la falta de inversión en jugadoras, tener un poco más de planilla, los refuerzos que llegaron nos han aportado mucho y es un punto importante para estar ahí, la confianza que tiene el equipo en estos partidos ha ido creciendo conforme los ganamos.

“De mi parte me siento comprometida a hacer un buen trabajo en cada entrenamiento y personalmente siento que es importante los detalles en cada juego, ir trabajando sobre cada error, creo que ha sido la misma mentalidad de todas, el trabajar juntas, unidas ir avanzando poco a poco”, añadió.