Este es el motivo de la bronca entre Robert Garbanzo y Douglas Sequeira

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano, dio su versión, a radio Columbia, de la polémica que se dio este miércoles con el entrenador de Puntarenas FC, Douglas Sequeira.

Robert Garbanzo dijo que Douglas Sequeira es un fracasado. (Rafael Pacheco Granados)

Douglas “el Esqueleto” Sequeira, le tiró duro al gerente cuando le dijo que no sabe nada de fútbol y que no se meta ni con el equipo ni con la provincia.

El técnico empezó de esa forma la conferencia de prensa, antes de contestar las preguntas de los periodistas.

“Es una falta de respeto y primero le dije, no se meta con Puntarenas, yo no le falto el respeto a él, no me voy a igualar pero yo sé quién sabe de fútbol y se toma atribuciones que no le corresponde. Hay que respetar a una gran provincia, a una gran institución y si quiere hablar conmigo de fútbol que me busque en un hotel en Puntarenas”, dijo el Esqueleto.

”No me gustó que Robert hablara sobre Puntarenas FC. Si es gerente de Heredia se tiene que enfocar en Heredia. No me gusta y hay que respetar las instituciones, como se lo dije a Héctor Altamirano y se lo dije a los jugadores, les deseo lo mejor porque es un gran equipo”, expresó.

Ante esas palabras, Garbanzo reaccionó este miércoles en radio Columbia, donde este jueves pusieron un inserto de lo que dijo.

“Si fuera una persona que es exitosa, un Machillo Ramírez, un Medford, nombres de personas con bagaje, un Jeaustin, pero, ¿qué ha ganado Douglas como entrenador, le han dado selecciones y otra vez al fracaso, más bien qué bueno que le den oportunidad tantas veces porque siempre tiene trabajo”, manifestó.

Douglas Sequeira le dijo a Robert que no se metiera con la provincia. (Rafael Pacheco Granados)

Según el periodista Anthony Porras, lo que sucedió fue que Garbanzo bajó al terminar el primer tiempo del partido y fue directamente donde el cuarto árbitro y le dijo que Puntarenas no llega a jugar, llega a perder tiempo y que es un equipo que no aporta nada.

Dice Porras que Douglas escuchó esa conversación y que eso fue lo que ocurrió.

Anthony dijo que Garbanzo dijo más cosas a Columbia, como que Douglas tuvo la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos con una selección muy buena, pero no clasificó y que fracasó en Saprissa, San Carlos y Puntarenas.

Por si fuera poco, Porras comentó que también dijo que el PFC ya tomó la decisión con Douglas y que no le renovará el contrato.