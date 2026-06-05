Exseleccionados señalan preocupante cambio en el compromiso de los futbolistas con la Tricolor

Las polémicas que han rodeado en los últimos días a Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Warren Madrigal y, recientemente, a Álvaro Zamora, jugadores de la Selección Nacional han generado un debate sobre el compromiso de los futbolistas nacionales a la hora de ser convocados por la Tricolor.

Recordemos que Bran, Huevito y Warren fueron separados por actos de indisciplina y quedaron fuera para los juegos amistosos contra Colombia e Inglaterra y, en el caso de Zamora, quedó fuera de la Nacional para celebrar su matrimonio este sábado, por lo que no jugará el encuentro contra los ingleses, programado para este miércoles 10 de junio, en Estados Unidos.

Por eso, en La Teja conversamos con Minor Díaz y José Francisco Alfaro, quienes analizaron lo que ocurre actualmente con los seleccionados y lo que muchos ven como una falta de compromiso hacia el equipo de todos.

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Kenneth Vargas quedó fuera de la Selección Nacional, al haber acompañado a Alejandro Bran a un restaurante en San Pedro. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

“No es prioridad”

El delantero Minor Díaz jugó la eliminatoria para la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. El exjugador de Herediano quedó fuera del Mundial debido a una lesión. Para él, la Sele no es prioridad para algunos jugadores:

“Son dos generaciones completamente diferentes y lo que vivimos hoy en día no es lo mismo que hace 20 años. En ese tiempo, uno luchaba para estar en la Selección, porque era un premio a la constancia en el torneo.

“Recuerdo que salí goleador del campeonato 2000-2001 y en ese tiempo, el premio fue la Sele. (Alexander) Guimarares me dijo que tenía que competir con (Paulo César) Chope, Ronald Gómez, Hernán Medford, Jafet Soto, Rolando Fonseca y prácticamente era ganarse el puesto, aunque yo sabía que iba de relleno, porque había grandes jugadores”, expresó.

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Para el técnico de Jicaral, antes se valoraba la camiseta, por lo que costaba ponérsela, pero ahora siente que no hay competencia para llegar a la Sele.

Minor Díaz dice que para algunos, la Selección Nacional ya no es una prioridad. Foto: Prensa Liberia.

“A excepción de Manfred Ugalde, no tenemos seleccionados en ligas top, como el equipo del 2014, por ejemplo, pero en esto todos hemos sido culpables: aficionados, prensa, dirigentes, todos los involucrados en el fútbol.

“Porque hoy hay un jugador que mete tres goles y lo quieren llamar a la Sele y, aunque no podemos generalizar, no hay un compromiso por la Tricolor. Ahora, el ponerse la camiseta es muy fácil y eso hace que de repente la Selección no sea una prioridad para ellos”, manifestó.

Díaz sabe que la generación actual de futbolistas recibe muy buenos salarios, pero posiblemente no tengan el reconocimiento que trascienda con el tiempo.

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“Para cualquier jugador el ponerse la camisa de Costa Rica debe ser lo máximo, y son generaciones que posiblemente ganarán más de lo que recibían otros jugadores hace unos años, pero no tendrán el reconocimiento de los aficionados.

Álvaro Zamora quedó fuera de la Sele el juego contra Inglaterra, ya que celebrará su boda este sábado 6 de junio. Foto: prensa FCRF. (FCRF/Prensa FCRF)

“El aficionado reconoce a exjugadores que en otras épocas tuvieron el pundonor, y en mi caso, me perdí el Mundial por una lesión de ligamento cruzado y no me dio chance de recuperarme a tiempo para viajar con la Sele y duele mucho, porque uno esperaba con ansias las convocatorias, los llamados”, añadió.

Cosas light

El exvolante José Francisco Alfaro estuvo con la Sele en el 2003, cuando el equipo era dirigido por el norteamericano Steve Sampson y, desde su punto de vista, llegar a ponerse la camisa de la Tricolor era todo un honor.

“Son otros momentos, pero vestir la camiseta de la Tricolor era un mundo. Recuerdo que cuando me la puse por primera vez, solo el hecho de colocármela para entrenar me jizo salir las lágrimas, por el esfuerzo que había hecho, por lo menos para entrenar.

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“A la par tenía a figuras como Paulo Wanchope, Wálter Centeno, Rolando Fonseca y significaba que había hecho un esfuerzo grande”, comentó.

José Francisco Alfaro lamentó la falta de visión de los seleccionados. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Cocha comentó que ahora ve cosas muy light en el deporte nacional.

“Desde mi perspectiva veo muchachos en cosas muy light y se ha prestado no solo para la camiseta de la Selección, sino para quienes llegan a equipos como Saprissa y Alajuela, que no entienden lo que significa vestir esas camisetas. Siento que el día en que se retiren, se darán cuenta de lo que desperdiciaron”, destacó.

Alfaro recordó la vez que se fue a un concierto, jugando en la reserva de Carmelita, y la lección que le dio Carlos Watson:

“Ellos no tienen la conciencia del valor que representa ponerse esa camiseta, pero en la actualidad hay mucha mimada, mucha alcahuetería, y ya es hora de que demuestren la calidad.

“Recuerdo que cuando tenía 17 años y estaba en Carmelita, quería ir al concierto de Luis Enrique, el cantante de salsa, y me fui con unos compañeros.

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“Ni siquiera tenía minutos en primera, y un día, don Carlos me preguntó: ‘¿usted ha visto a un artista con una bola debajo del brazo?’, y yo le respondí que nunca. Y él me dijo: ‘el jugador tiene que ser jugador y si le alcanza el tiempo para divertirse, se divierte’ y me pegó una regañada, y me dijo: ‘es la última oportunidad que le doy, muchos quisieran estar ahí’“, recalcó.