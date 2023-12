Extécnico de Jefferson Brenes revela por qué el jugador vive un buen momento en Saprissa

Así se acomoda Jeferson Brenes antes de cobrar los tiros libres. (Rafael Pacheco Granados)

Jefferson Brenes ha dado de qué hablar en los últimos juegos del Deportivo Saprissa, principalmente por las oportunidades que le ha dado Vladimir Quesada para cobrar los tiros libres.

Pese a que en el cuadro morado esa función ha sido casi que exclusiva de Mariano Torres, Brenes ha mostrado buenos resultados por los dos goles que ha cobrado de esa forma. Es por eso que en La Teja le preguntamos a uno de los extécnicos del volante cuál ha sido la clave para que el jugador asuma ese rol.

Conversamos con Fernando Palomeque, que lo dirigió en el 2020 en el Municipal Grecia y un año después en el Club Sport Herediano, y este describió los aspectos que su pupilo ha mejorado para demostrar que la camiseta del Saprissa no le pesa.

“Es un jugador que realmente siempre se ha preocupado por mejorar su golpeo con el balón, que entrena bien, es un hombre disciplinado, que trabaja bastante bien en los entrenamientos, a mí no me sorprende su crecimiento, porque es un hombre que le pone empeño a las cosas.

“Inclusive en el Municipal Grecia metió un gol de tiro libre, pero acá lo importante es que se queda mucho tiempo trabajando, hace tiempos extras en los entrenamientos y por eso no me sorprende su accionar en este torneo, porque me imagino que al estar en uno de los equipos grandes de Costa Rica trabajará más, y eso lo ha llevado a crecer como en el estilo de golpeo, la fuerza y la colocación”, detalló.

No nos quisimos quedar con el clavo de cuáles aspectos era los que trabajaba y el estratega mexicano lo detalló sin problemas.

“Los contenciones que pasan a ser tácticos se preocupan por mejorar, como Jefferson, que siempre se preocupó por mejorar el golpeo en los tiros de esquina, los tiros libres, en recibir bien la pelota, tocarla para tener una buena devolución y rematar a arco, por eso es que se anima mucho a tirar”, agregó.

Según los números arrojados por la Unafut, Brenes ha jugado 694 minutos en 16 partidos, seis de ellos como titular, diez desde la banca. Ha hecho 16 remates, de los cuales seis fueron al arco y marcó dos goles, ambos de tiro libre ante Grecia y Santos en fase regular.