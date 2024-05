Hija de un exjugador morado logró llamar la atención del Saprissa

Yader Balladares contó que tras su paso en Saprissa se enamoró del club. Foto: Archivo.

Por segunda vez, Yader Balladares estuvo como invitado en el pódcast “La Cueva de los Morados” de La Teja y confesó por qué su hija Mía, gracias a su buen fútbol, está en la órbita del Deportivo Saprissa.

El exjugador morado explicó la situación tras contar que hace días falleció a su papá Juan Ramón y recordó las palabras que le dedicó a su pequeña tiempo antes de partir.

“Él también se sentía orgulloso de mi hija; ella tiene 12 años, está en la Academia San Migool donde estoy. Mi papá me decía que ella sería quien me sacaría de pobre (risas). Nunca se me olvidarán esas palabras, porque lo más probable es que sacara el talento de mí, y está a un paso que la lleve al Saprissa, pero estoy definiendo cuándo, pues antes la quiero preparar bien para que ella esté a la altura del equipo”, relató.

Mía juega desde los nueve años como volante de contención en su academía, con un estilo similar al de David Guzmán, y hasta ha sido campeona en las divisiones menores de Linafa.

¿Ella es mejor que Yader? El exjugador no se anduvo con rodeos, y en medio de risas y una mirada de felicidad, dio su punto de vista.

LEA MÁS: Saprissa vs. Santos: Regalamos entradas en palco para el cierre de la fase regular

“Creo que sí (risas), me siento superorgulloso de ella. Juega en la U-13, tiene cuatro años en la academia, ha venido surgiendo bastante bien, tanto así que Roy ‘El Maravilloso’ Myers ya le puso el ojo. Me dice que cuándo la llevo, pero le respondo que eso sucederá cuando esté preparada, en el momento que esté lista, la llevaré”, indicó.

Balladares relató cómo se sintió al escuchar los elogios del Maravilloso.

“Me dio tanta alegría, orgullo y hasta ganas de llorar; ella se ha ganado las cosas por mérito propio, nadie le ha regalado nada. Que Roy, un emblema del Saprissa, me diga que tiene futuro, me hace sentirme feliz de la vida”, explicó.

Mía Balladares tiene 12 años y juega en la academía San Migool. Foto: Cortesía.

Todo a su tiempo

Aunque tiene muy claro que en la S ya le pusieron el ojo a la niña, por el momento no la llevará allá, porque quiere prepararla para que cumpla con las expectativas del equipo de sus amores.

“Todo chiquillo desea estar ahí, pero ella debe estar bien preparada, ya que a esa edad tendrá un contrato. Aún está muy pequeñita y tengo que alistarla bien, porque tiene un buen futuro, tiene un gran apellido y su talento la respaldará, ella se lo ha ganado.

“Donde ella juegue, me sentiré muy orgulloso de ella, pero todo debe ir a su debido tiempo. Ha quemado varias etapas que le han ayudado a tomar más experiencia, como la forma en que domina el balón y cuando hace un pase entre líneas.

“La quieren muchos equipos, pero como papá debo tener más calma, para pensar bien qué será lo mejor para ella, porque no quiero que llegue a un club que la queme en poco tiempo”, respondió.

Por el momento, Yader seguirá dándole bolados a Mía para que afine más detalles y, si todo sale bien, en un tiempo la veremos vestida de morado.

Mía en la cancha es todoterreno. Foto: Cortesía.

Nos pusimos regalones

En La Teja siempre tratamos de chinear a los saprissistas y en esta edición de La Cueva de los Morados estuvimos regalones, porque estamos rifando entradas para el próximo juego de la S como local.

El Sapri jugará contra el Santos de Guápiles, en el estadio Ricardo Saprissa, el fin de semana del 11 y 12 de mayo, en la última fecha de la fase regular del Clausura 2024. En el diario que dice las varas como son estamos sorteando tres entradas dobles en palco para que vea este mejengón.

¿Cuáles son los pasos? Son muy sencillos, primero debe compartir en su perfil de Facebook el pódcast de La Cueva de los Morados de este lunes 6 de mayo, completar un formulario que está en nuestro sitio web e ingresar al chat del programa en WhatsApp.

Los morados tienen tiempo para participar hasta este viernes 10 de mayo, los ganadores se anunciarán por el chat de WhatsApp.

Regalamos entradas en palco para el partido Saprissa-Santos y hablamos con Yader Balladares Regalamos entradas en palco para el partido Saprissa-Santos y hablamos del liderato con Yader Balladares Publicado por La Teja en Lunes, 6 de mayo de 2024