Honda Civic fue sometido a un cambio extremo de imagen y quedó apenas para salir en películas

El Honda Civic S1 del año 2006, cuyo dueño es Michael Álvarez, está sufriendo una transformación total en su diseño y color y su nueva imagen podrá apreciarse a partir de este domingo.

La Coloreteada llamaba mucho la atención con esa apariencia. (Cortesía )

El chuzo se llama la “Coloreteada” y es un auto personalizado a gusto de Michael y que lució un estilo moderno y que llamaba mucho la atención con combinaciones de colores en tonos claros durante los últimos dos años y medio.

Pero este sábado en la noche, la transformación quedará completada y el domingo ya podrá lucir su nueva imagen que Michael quiso mantener en secreto. Lo hará en el Car Crazy Japanese, en Parque Viva.

Los aros son unos chuzos. (Cortesía )

El auto se transformó mediante la vinilización que consiste en colocar sobre la pintura, una capa de vinilo adhesivo con el cual se cambia a gusto del dueño el diseño y que en esta caso pasó por las manos del experto Estéfano Fernández en Cartago.

Álvarez compró el carro hace cuatro años y medio en Cartago. Se declara un “hondero” (amante de los carros marca Honda) y expresó que el carro estaba para él pues fue ve a ver otro que no le gustó y cuando lo llamaron para ver ese, estaba a 400 metros del dueño anterior.

“Lo compré blanco, original, muy bonito y poco a poco le empecé a hacer cosillas para que fuera diferente a los demás, para que sobresaliera un poco”. expresó.

El motor es el original. (Cortesía )

Primero lo vinilizó sobre la pintura para cambiar el color, le cambió la suspensión de aire y con solo eso ya llamaba la atención. Luego le puso un kit de ensanchamiento y le compró aros grandes y le hizo otros cambios para dejarlo a su gusto. Incluso, por dentro también está personalizado.

Pero el diseño que terminó este sábado lo usaba desde hacía dos años y medio. Álvarez nos explicó por qué le gustan tanto los Honda.

“Mi gusto empezó con las motos, desde pequeño me gustaron y veía los autos Honda bonitos, todo vuelve a donde uno empezó, además, la marca es modificable. A mi me gusta modificarlo pero estéticamente, en lo mecánico no, el motor es el mismo”, expresó Álvarez, vecino de Desamparados.

La pintura original y cuando empezó la nueva transformación. (Cortesía )

Cuando la Coloreteada se paseaba por cualquier calle o se estacionaba en algún parqueo, no faltaban los curiosos que llegaba a observar de cerca, pedían una foto o si se podían montar al carro.

“A los niños les gusta mucho, a veces voy a dejar a mi hijo en la escuela y uno los oye gritar algo. Los motociclistas en la calle me hacen señas de aprobación. También lo maneja mi esposa y con ella salen más admiradores”, expresó.

Le han ofrecido comprarlo pero no está dispuesto. “Lo que uno ha metido ya no se recupera, ya he tenido varios carros pero creo que me quedo con este porque si lo vendo es para comprarme otro y empezar de cero”, comentó.

Esto es un adelanto de la transformación de la Coloreteada. (Cortesía )

También contó que cuando lo compró el carro tenía un nombre “Carrusel”, pero nunca le llamó la atención y le puso “La Coloreteada”.

Llama tanto la atención que el chuzo tiene un Tiktok, donde puede ver fotos y sus aventuras. Lo puede buscar como @lacoloreteadafg2.

Con ese carro va a todo lado y nunca lo ha dejado botado.